La Diputación Provincia amplía el contrato de ayuda a domicilio en la provincia

La Diputación Provincial de Zamora en el pleno celebrado este viernes aprobó la prórroga del contrato de Servicio de Ayuda a Domicilio en la provincia, que se desarrollará durante todo el año 2026. El acuerdo también incluye una ampliación del presupuesto máximo del contrato en 668.294 euros, con lo que el importe que se destinará a este servicio el próximo año asciende a 9.668.294 euros.

Esta modificación se debe al incremento de horas de atención derivado de cambios normativos en materia de dependencia y al aumento de la financiación aportada por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.

Como recordó el diputado Ramiro Silva durante la discusión de este punto en el orden del día del pleno, el contrato de ayuda a domicilio fue aprobado en agosto de 2023 por un periodo de dos años, “pero prorrogable un año más”, subrayó, respondiendo así a la oposición, que les echaba en cara esta decisión de prorrogar, en vez de elaborar un contrato nuevo, una acción que el diputado socialista Carlos Rodríguez había calificado de “patada hacia delante”, por lo que desde el PSOE se calificó de “falta de previsión” la decisión de esta ampliación de contrato.

Para usuarios y trabajadores

“Se debería realizar un contrato pensado, estudiado y trabajado, que cubra las necesidades tanto de los usuarios como de los trabajadores”, solicitó el PSOE durante su intervención, añadiendo que sus votos serían a favor de la propuesta “porque era algo necesario para la provincia”.

Este servicio está gestionado por la empresa Aralia Servicios Sociosanitarios, que se pondrá al frente desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.

Silva añadió que ya se está trabajando en la redacción del pliego de condiciones para sacar a contratación el nuevo contrato para los próximos años, de un servicio “que es muy valorado por los habitantes del medio rural”.

Camino Natural Vía de la Plata

Otro de los expedientes de contratación aprobados en el pleno de la institución provincial fue el de la contratación por un periodo de cinco años del servicio de conservación y mantenimiento del Camino Natural Vía de la Plata, en el tramo comprendido entre Barcial del Barco y el límite de la provincia con León. El contrato cuenta con un presupuesto de 270.000 euros.

Las mociones de urgencia presentadas por la oposición -Izquierda Unida y PSOE- giraron en torno a los incendios del pasado verano en la provincia, como la habilitación de una línea de ayudas a los afectados, la ampliación a todo el año de los operativos, una campaña especial de turismo para las comarcas afectadas o la profesionalización de los servicios de extinción. Ninguna de ellas prosperó, debido a la abstención del equipo de Gobierno sobre la urgencia.