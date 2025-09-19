La otra cara del Buscyl contada por un conductor de autobús: "A rezar"

"¿Se me oye? ¿Se me entiende?". Así comienza la intervención de un conductor de autobús por la entrada en vigor de la tarjeta Buscyl, es decir, por la puesta en marcha de los viajes gratuitos en autobús en toda Castilla y León.

La medida de la Junta de Castilla y León está dando sus primeros pasos. Si bien fue anunciada durante la pasada primavera y los jóvenes menores de 15 años comenzaron a disfrutar del servicio en verano, no ha sido hasta este mes de septiembre cuando se están abriendo de manera progresiva todas las rutas en la Comunidad, es decir, más de 2.600 en todo el territorio y entre ellas 310 en la provincia de Zamora.

Las tarjetas se piden de forma online o presencial en las dependencias de la Junta de Castilla y León, aunque muchos usuarios denuncian estar sufriendo retrasos de más de mes y medio en recibirlas. Este nuevo programa también está siendo novedoso para los propios trabajadores del servicio concesionario, como los conductores. Algunos de ellos, como el protagonista de este vídeo, aseguran estar "un poco perdidos" por los cambios que pueda suponer en su día a día. Por este motivo, un conductor ha querido prevenir a los usuarios con un mensaje con el que no pretende generar polémica, sino advertir a sus viajeros sobre posibles situaciones y, en la medida de lo posible, evitar molestias tanto para trabajadores de la línea como para viajeros.

El conductor advierte que, con la puesta en marcha de esta campaña, las taquillas permanecerán cerradas. "Si ahora vais y encontráis una taquilla abierta, seguramente es para daros información o si vais a preguntar algo. Ni se pueden comprar billetes por anticipado ni se pueden comprar para el momento", explica. De ahí que su consejo sea encomendarse a la fe: "Lo único que se puede hacer es hacer cola y rezar. Digo rezar para que haya sitio", expresa.

A su juicio, habrá servicios que se refuercen si hay disponibilidad, pero otros no contarán con ningún apoyo extra porque "no habrá nadie para poder reforzar". En consecuencia, los viajeros llegarán, el autobús llenará todas las plazas hasta completar el aforo y las puertas se cerrarán, por lo que algunos viajeros que tenían pensado viajar en esa hora tendrán que esperar el servicio siguiente. "Si es el último servicio del día, para el siguiente del día siguiente", apostilla.

"Está claro que a la Junta le importamos una mierda, ustedes y yo. Y a efectos de no complicarnos la vida (...) espero que lo hayáis entendido", concluye.