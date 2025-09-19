El bus urbano de Segovia y un mercado de abastos de Madrid, embajadores de Zamora

La marca Zamora se promociona más allá de las fronteras provinciales y llega a los pies de un emblemático monumento de Castilla y León y a la ciudad de Madrid. Por una parte, el Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora ha contratado una campaña publicitaria en los autobuses urbanos de Segovia que se ha iniciado este viernes y se prolonga durante cinco semanas y por otra programa dos eventos gastronómicos que permiten difundir en los meses de octubre y noviembre los productos zamoranos de calidad en la capital de España.

Los detalles los ha ofrecido el diputado provincial de Turismo de Zamora, Víctor López de la Parte, en la presentación de la provincia que ha realizado en Naturcyl. Esa feria internacional especializada en ecoturismo se celebra en el Real Sitio de San Ildefonso, a unos diez kilómetros del acueducto de Segovia, por donde desde este viernes pasan ya los autobuses urbanos rotulados con el nombre de Zamora y el reclamo del eclipse total de sol que se podrá observar nítidamente desde Benavente y otros puntos de la provincia. Junto a esa promoción, desde este sábado otros autobuses urbanos segovianos mostrarán la imagen de la promoción de "Sanabria viva te espera".

Todos ellos pasan por la emblemática infraestructura hidráulica romana y se detienen en la parada situada bajo el acueducto, donde la provincia de Zamora, la comarca de Sanabria y el anuncio del eclipse de sol visible desde Benavente podrán ser vistos tanto por segovianos como por turistas.

Por otro lado, el Patronato de Turismo prepara dos acciones de promoción de los productos zamoranos en Madrid. La primera de ellas tendrá lugar del 6 al 12 de octubre, semana que la Diputación de Zamora ha alquilado uno de los puestos del Mercado de la Paz en Madrid en el que mostrará los productos con marca de garantía integrados en Alimentos de Zamora, los de elaboración artesanal de Pinza y la carne de las razas autóctonas de la provincia. La acción principal se llevará a cabo el día 7 de octubre, cuando se harán demostraciones de elaboraciones gastronómicas con esos productos zamoranos y se organizará un mercado de contratación que pondrán en contacto a productores y distribuidores.

Esa acción se suma a la presencia este fin de semana en Naturcyl de la Ruta del Vino de Zamora para mantener contactos con touroperadores y darse a conocer entre ellos.

Asimismo, la Diputación de Zamora prepara una nueva promoción en Madrid a finales de noviembre que inicialmente está previsto que se desarrolle en la plaza de Olavide. Hasta allí se llevarán dos gastronetas o "foodtrucks", con elaboraciones de productos gastronómicos zamoranos que estarán a disposición del público. Esa acción de calle se complementará la presencia de reconocidos chefs zamoranos que presentarán los productos zamoranos y los enseñarán a cocinar en escuelas de hostelería de Madrid.

Una promoción a pedir de boca para mostrar la calidad de los Alimentos de Zamora.

