El bajista y vocalista Marco Mendoza iniciará en Zamora su gira por España.

El próximo lunes 27 de octubre de 2025, Zamora vivirá una velada única con la actuación de Marco Mendoza, bajista y vocalista de prestigio internacional, conocido por su trayectoria en bandas de la talla de Thin Lizzy, Whitesnake o The Dead Daisies.

El concierto marcará el inicio de la gira española de Mendoza de la mano de Z! On Tour, pero para la organización esta fecha tiene un significado muy especial: se celebrará en el Pub Numancia, una sala gestionada por el mismo equipo que está detrás de la promotora Z! On Tour y del festival internacional Z! Live Rock Fest.

“Poder programar un concierto de este nivel en nuestra propia ciudad es un motivo de orgullo para todo el equipo. En Zamora no es habitual disfrutar en un formato tan cercano de músicos de la categoría de Marco Mendoza, y esta cita refuerza nuestro compromiso de seguir acercando a la ciudad grandes nombres de la escena internacional del rock”, explican los organizadores.

Una noche de rock auténtico

En este concierto íntimo, Mendoza mostrará la faceta más personal de su música, acompañado por una banda de primer nivel con Drew Lowe (guitarra y voces) y Nolan Richard (batería y voces). Será una noche de rock auténtico, de esas que se viven con la intensidad de lo irrepetible.

Entradas ya a la venta

Las entradas ya están a la venta en la web www.ticketgate.es por 25 euros más gastos de gestión de forma anticipada. El coste subirá a 30 euros en taquilla. En palabras de los organizadores, se trata de una "cita imprescindible para los amantes del rock en Zamora", que une la ilusión de recibir en casa a un artista de talla mundial con la pasión del equipo que trabaja cada día por consolidar a Zamora en el mapa internacional de la música.