Artistas, horarios y lugares confirmados de la Noche Blanca del Románico en Zamora

Dulzaro actuará en el Puente de Piedra de madrugada para cerrar la edición de este año

Noche Blanca del Patrimonio de Zamora.

Ana Arias

El próximo sábado 20 de septiembre a partir de las 20.00 horas y hasta las dos de la madrugada, Zamora acogerá una nueva edición de 'La Noche Blanca del Románico'. Una iniciativa —nacida en Toro como la Noche Blanca del Patrimonio— que brindará a los espectadores "una experiencia mágica" que aunará "música, poesía, teatro y patrimonio bajo la luna", en palabras de los organizadores.

A las ocho de la tarde, la cantante y compositora española Marilia abrirá la programación con un concierto en la Fundación Rei Afonso Henriques. El grupo zamorano Huckleberry tomará el relevo en el mirador del Troncoso quince minutos más tarde y así irán tomando el testigo sucesivamente casi una treintena de artistas en distintos escenarios singulares de la ciudad hasta el cierre de Dulzaro en el Puente de Piedra en torno a la una y cuarto de la mañana.

La entrada para todos los conciertos y actuaciones es gratuita. Esta es la programación de los conciertos:

Noche Blanca del Románico.

Monumentos abiertos

20:00-23:30 horas

  • Archivo Histórico
  • Casa Antonio Pedrero
  • Casa Agustín G. Calvo
  • Semuret
  • Museo Etnográfico
  • Museo Provincial
  • Palacio Encarnación

20:00-02:00 horas

  • Aceñas Olivares
  • Balborraz
  • Castillo
  • Convento San Francisco
  • Troncoso
  • Mirador San Cipriano
  • Parque San Bernabé
  • Puente Piedra
  • San Andrés
  • San Antolín
  • San Claudio Olivares
  • San Ildefonso
  • Sta. María la Horta
  • Sta. María la Nueva
  • Santiago Caballeros
  • Santo Tomé

