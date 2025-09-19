82.500 euros para autónomos afectados por incendios en estas localidades de Zamora

Una quincena de empresarios de la provincia de Zamora cuya actividad se vio afectada por los incendios forestales sucedidos este verano recibirán una ayuda de 5.500 euros cada uno. La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León ha dado luz verde a sus solicitudes en el marco de la aprobación del cuarto bloque de ayudas con el que se alcanza hasta la fecha un total de 120 solicitudes de autónomos y pymes por valor de 660.000 euros en el conjunto de la región. En concreto, los 15 autónomos beneficiarios llevan a cabo su actividad empresarial en Sarracín de Aliste, San Martín de Castañeda, Ribadelago, Congosta, Doney de la Requejada, Ferreruela de Tábara, Coso, Uña de Quintana, San Ciprián, San Justo, Fuente Encalada y Riofrío de Aliste.

Estas ayudas, de carácter no reembolsable y de concesión inmediata, están destinadas a reforzar la liquidez y solvencia de autónomos y empresas para que puedan mantener su actividad y el empleo con el objetivo de proteger el tejido productivo y recuperar progresivamente la actividad económica en la zona.

La medida se incluye dentro del Plan de la administración regional para la recuperación de zonas afectadas por los incendios que alcanza ya a más de 600 agricultores, 568 familias y 120 empresas de Castilla y León. Los acuerdos por los que se programan las actuaciones recogen hasta 47 medidas con el objetivo de atender a las personas, recuperar la normalidad en los municipios afectados y poner en marcha actuaciones de reconstrucción que incluyan a familias, empresas y el conjunto de la sociedad. 36 de estas actuaciones se encuentran ya ejecutadas o en ejecución en la que es la cuarta semana de vigencia del Plan.

La Junta recuerda que en lo que respecta a las ayudas a la creación de empresas, el pasado viernes 12 se publicó la modificación de la convocatoria para la concesión de las subvenciones destinadas a financiar proyectos de creación de empresas que eleva del 35% al 75% la subvención, atendiendo a esta situación extraordinaria y excepcional. El importe total de la convocatoria es de 7,5 millones de euros que puede incrementarse hasta los 9 millones.

Por otro lado, y en cumplimiento de la medida de ayudas para proyectos de inversión de pymes, la actual convocatoria recogía ya el supuesto de empresas ubicadas en municipios afectados por incendios o catástrofes naturales. Por tanto, una vez publicada la Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda que recoge los municipios afectados por los incendios forestales acaecidos en 2025, se activa ese supuesto. En esos casos, la ayuda será el máximo que permita el mapa de ayudas de la Unión Europea para cada provincia de la Comunidad.

Asimismo, se han puesto en marcha líneas específicas de financiación para ayudar a los empresarios y profesionales de Castilla y León afectados. El objeto de las mismas es bonificar los préstamos concedidos por las entidades financieras y avalados por Iberaval a los autónomos, pymes y midcaps ubicados en las zonas de la Comunidad afectadas por los incendios para que puedan acceder a financiación en condiciones preferentes. También, se han aprobado las bases para incrementar las ayudas al autoempleo, la conciliación, el fomento del empleo estable y para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores que se vean afectados por la suspensión o reducción temporal de contrato en las zonas afectadas por incendios.

Financiación para reparar infraestructuras hidráulicas

La Junta de Castilla y León ha autorizado una inversión de 800.000 euros destinada a la concesión directa de subvenciones a las Diputaciones Provinciales de Zamora, Ávila, León, Palencia y Salamanca para financiar el suministro de agua potable en los núcleos de población de las provincias afectadas por los incendios sufridos este verano. La subvención se dirige al suministro de agua con cisternas o de agua embotellada, así como a la ejecución de obras de abastecimiento de agua potable y de depuración de las aguas residuales municipales para la reparación de los equipos dañados.

La inversión total destinada a este fin por parte de la administración regional alcanza ya los 2,8 millones de euros. Entre las actuaciones, se incluyen la reparación urgente y reposición, si procede, de los sistemas de potabilización; acondicionamiento de las captaciones superficiales de agua potable para evitar la contaminación provocada por las cenizas arrastradas por el agua de lluvia; o la ejecución de nuevos sondeos para garantizar la disponibilidad de agua potable.