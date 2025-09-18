Una zamorana gana el pleito por cláusulas suelo pero su exmarido ya había cobrado

Una zamorana no ha podido ejecutar su sentencia favorable contra el banco que está obligado a devolverla el dinero cobrado de más con las cláusulas suelo porque ya existía otra sentencia anterior a favor de su exmarido, con el que firmó la hipoteca de la vivienda que compartieron hasta el divorcio: 14.000 euros. La mujer se ha quedado con cara de pócker cuando la entidad financiera le manifestó que ya había devuelto ese dinero a su exmarido, una cantidad de la que le correspondería la mitad, es decir, 7.000 euros. Pero ni su expareja le comunicó que había pleiteado y ganado el juicio, ni el banco hizo lo propio.

A estas alturas, la sentencia favorable a ella no le sirve de nada, puesto que el banco da por zanjada la deuda, mientras que el abogado de la mujer, Alfonso Martín Carretero, sostiene que "el marido debería haber entregado a mi clienta la mitad de ese dinero", lo que no ha hecho; y que el banco debió de advertirle de que ya había una sentencia que establecía la entrega de ese dinero al exmarido". La pareja demandó a la entidad de ahorros al mismo tiempo, pero ella, que reside en Cádiz, obtuvo una resolución mucho más tarde que su expareja debido al atasco judicial que existe en la capital andaluza.

Casi cinco años separan el fallo judicial de los juzgados de Zamora y de Cádiz. Ante una situación tan kafkiana, el abogado estudia ahora cómo plantear la próxima acción judicial para que su clienta pueda recuperar los 7.000 euros que la corresponden, de cuyo disfrute se le privado durante varios años.

