Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La tradicional marcha de Asprosub cumple 40 años: ya hay fecha

La mítica caminata de 14 kilómetros entre ida y vuelta será el domingo, 5 de octubre, bajo el lema "Level UP: Juntos subimos de nivel"

Marcha de Asprosub en el año 2023 (en 2024 se suspendió)

Marcha de Asprosub en el año 2023 (en 2024 se suspendió) / José Luis Fernández

T. S.

"Level UP: Juntos subimos de nivel". Bajo este lema y haciendo un guiño a los videojuegos, miles de zamoranos recorrerán un año más los 14 kilómetros -ida y vuelta- que separan Zamora capital del centro Fundación Personas ubicado de Morales del Vino. La tradicional Marcha de Asprosub cumple 40 años de trayectoria y ya tiene fecha: será el el domingo 5 de octubre con salida oficial de la plaza de La Marina a las 9.30 horas y llegada a partir de las 12 horas al parque de León Felipe. Una vez en Morales, los participantes recibirán su habitual avituallamiento y obsequio.

El año pasado no hubo mucha suerte y las condiciones climatológicas no acompañaron hasta el punto de verse obligados a suprimir la marcha por primera vez en su historia:

Noticias relacionadas y más

GALERÍA | Suspendida la marcha de Asprosub de la Fundación Personas

GALERÍA | Suspendida la marcha de Asprosub de la Fundación Personas

Ver galería

Marcha de Asprosub suspendida (10).jpeg /

¿Quieres inscribirte?

Ya puedes inscribirte para visibilizar a las personas con discapacidad intelectual y situación de dependencia. Puedes hacerlo en una caseta instalada en la plaza de Castilla y León (junto al "parque de Hacienda") donde te darán un carnet que te acredita como participante de la marcha. También puedes inscribirte en los centros de Morales, Carbajales de Alba y El Puente de Sanabria, así como en la web de la propia marcha.

Cartel de la 40 marcha de Asprosub.

Cartel de la 40 marcha de Asprosub. / Fundación Personas

TEMAS

Tracking Pixel Contents