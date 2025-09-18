La tradicional marcha de Asprosub cumple 40 años: ya hay fecha

"Level UP: Juntos subimos de nivel". Bajo este lema y haciendo un guiño a los videojuegos, miles de zamoranos recorrerán un año más los 14 kilómetros -ida y vuelta- que separan Zamora capital del centro Fundación Personas ubicado de Morales del Vino. La tradicional Marcha de Asprosub cumple 40 años de trayectoria y ya tiene fecha: será el el domingo 5 de octubre con salida oficial de la plaza de La Marina a las 9.30 horas y llegada a partir de las 12 horas al parque de León Felipe. Una vez en Morales, los participantes recibirán su habitual avituallamiento y obsequio.

El año pasado no hubo mucha suerte y las condiciones climatológicas no acompañaron hasta el punto de verse obligados a suprimir la marcha por primera vez en su historia:

¿Quieres inscribirte?

Ya puedes inscribirte para visibilizar a las personas con discapacidad intelectual y situación de dependencia. Puedes hacerlo en una caseta instalada en la plaza de Castilla y León (junto al "parque de Hacienda") donde te darán un carnet que te acredita como participante de la marcha. También puedes inscribirte en los centros de Morales, Carbajales de Alba y El Puente de Sanabria, así como en la web de la propia marcha.