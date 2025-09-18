Silencio en Zamora por el último asesinato por violencia de género

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha asistido este jueves por la mañana a un minuto de silencio que se ha guardado en Zamora por el último asesinato de la violencia machista en España. Sen ha estado acompañado del subdelegado en Zamora, Ángel Blanco, y otras autoridades y representantes institucionales y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en la concentración que se ha desarrollado en la plaza de la Constitución.

El delegado del Gobierno ha mostrado su más "rotunda condena" por el asesinato por violencia de género de Ginesa, una mujer de 64 años asesinada el pasado martes en Cartagena (Murcia). Con Ginesa son ya 28 las mujeres asesinadas en 2025 en España a manos de sus parejas o exparejas y 16 los menores de edad que han quedado huérfanos.

Desde la Delegación del Gobierno en Castilla y León han recordado que la violencia machista es una "violencia estructural, sustentada en la discriminación sexista, la desigualdad y el desequilibrio en las relaciones de poder entre mujeres y hombres". Han subrayado que la violencia contra la mujer afecta a los derechos fundamentales a la vida, a la libertad, a la integridad física y moral, a la igualdad y a la dignidad.

"A pesar de los planteamientos negacionistas de la violencia machista, vamos a perseverar y vamos a seguir avanzando hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia machista", han indicado desde la Delegación del Gobierno, que ha hecho un llamamiento a todas las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para "mantener esta lucha desde la unidad y la firmeza".