Sanabria, protagonista en Naturcyl de la mano de la Diputación de Zamora

La Diputación de Zamora promocionará a través del Patronato Provincial de Turismo la comarca de Sanabria en Naturcyl, la Feria Internacional de Ecoturismo de Castilla y León que se celebra este fin de semana en el Real Sitio de San Ildefonso, en la provincia de Segovia.

Inicialmente, la Institución provincial tenía previsto que la temática central de la presencia de Zamora en la feria fuera el eclipse solar del próximo verano y la situación privilegiada que tiene la provincia para verlo, especialmente en su parte norte y la comarca de Benavente y Los Valles.

Sin embargo, los incendios forestales del pasado verano y la incidencia negativa que tuvieron en el turismo, especialmente en Sanabria, han llevado al Patronato de Turismo a modificar su hoja de ruta, según ha explicado el vicepresidente del Patronato y de la Diputación de Zamora y diputado delegado de Turismo, Víctor López de la Parte. Él será el encargado de presentar la oferta turística de la provincia en esa feria que constituye un punto de encuentro de referencia internacional de naturaleza, turismo y conservación.

La idea, según ha indicado, es apoyar al sector hostelero y sanabrés y "mandar un mensaje muy claro, que Sanabria sigue viva, es resiliente, sobrevive" y conserva intactos la gran mayoría de sus atractivos turísticos.