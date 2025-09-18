Regresa el mercado de últimas tendencias a los jardines del Castillo

Nada menos que nueve años llevan Cristina Cardeñosa y Ana Rosa González trayendo a Zamora las últimas tendencias de la artesanía actual en España a través de La Ventana Market, el mercado que aglutina productos realizados a mano y llenos de originalidad. Desde cosmética natural hasta calzado, pasando por vinos, mieles, prendas de vestir, bolsos o joyería, un total de 44 establecimientos se repartirán por los jardines del Castillo este fin de semana, a partir de las doce del mediodía, con un programa que va más allá de las compras.

Un año más, la propuesta está apoyada por las instituciones. Desde el Ayuntamiento de Zamora, David Gago, apuntó que La Ventana Market es ya “todo un clásico” de septiembre en la ciudad. “Se ha convertido en toda una referencia para las buenas compras, los talleres y también un punto de innovación”, incidiendo en el lema de la edición de este año, que es “entre todos, hacemos Zamora”.

Presentación de La Ventana Market 2025 / Alba Prieto

Por su parte, el diputado Víctor López valoró que cada año “haya más actividades y talleres” y señaló que la coincidencia de esta edición con otras actividades en la Zamora “puede ser un foco de atracción para que este año venga mucho más público”, vaticinó.

Buena acogida

Desde la organización, Ana Rosa González agradeció la buena acogida que, un año más, han tenido los talleres que se han organizado. “Aunque hemos ampliado el número de plazas, hasta 450, se han agotado las reservas en tiempo récord”, aseguró. Catas de vermut o mieles, elaboración de perfumes, confección de joyería o clases de baile son algunas de las propuestas de los talleres de este año, para todos los públicos.

“Animamos a que la gente venga a consumir, porque si los diseñadores no venden, no vuelven”, argumentó González, quien apuntó que era una excelente oportunidad para que los consumidores conozcan de primera mano a los fabricantes de los productos.

Su compañera, Cristina Cardeñosa, anunció las novedades de esta edición, como la entrega de bolsas de tela conmemorativas, que repartirán los vendedores entre sus clientes, o la vertiente solidaria de este año, con reparto de huchas por todo el recinto para recaudar fondos a favor de los afectados por los fuegos de este verano, a través de la Asociación de Cocineros de Zamora y la organización Zamora Solidaria.