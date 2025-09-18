Primer día de trabajo virtual en una residencia de mayores de Zamora

Vivir su primer día de trabajo en una residencia de mayores, pero sin salir del Teatro Ramos Carrión. Una novedosa experiencia inmersiva que podrán probar los asistentes al Foro Nacional de Salud y bienestar "Innovación saludable: ciencia, tecnología y personas", que se celebra el próximo 23 de septiembre en la ciudad de Zamora. La demostración estará a cargo de ITCL Centro Tecnológico con el fin de dar a conocer esta solución tecnológica que busca transformar el sector de la salud y el cuidado de las personas.

Eviva, es el nombre de la experiencia inmersiva diseñada especialmente para la formación de estudiantes del ámbito sociosanitario. Gracias a esta herramienta, los futuros profesionales pueden así enfrentarse a situaciones reales de su día a día laboral antes de incorporarse al mundo profesional. De este modo, los asistentes a la feria podrán ponerse unas gafas de realidad virtual y vivir su primer día de trabajo en una residencia de mayores. Un profesional les guiará paso a paso, explicándoles qué hacer en cada situación y planteando preguntas con diferentes opciones de respuesta.

Solución que se enmarca en el proyecto europeo Peivpro que busca a través de la realidad virtual simular la inmersión de estudiantes del sector sociosanitario en situaciones profesionales reales. Una excelente oportunidad para descubrir el trabajo de forma práctica e interactuar con los usuarios, pudiendo ir tomando decisiones que condicionarán la experiencia formativa.

No obstante, esta no será la única solución que el centro tecnológico burgalés dará a conocer en el evento puesto que también llevarán VRehab, una herramienta no-code que permite diseñar experiencias de rehabilitación en realidad virtual sin necesidad de conocimientos técnicos, ya que todo se hace dentro del propio entorno virtual, interactuando con mandos o incluso con las propias manos gracias al hand-tracking, es decir, al seguimiento de las manos a través de una tecnología para detectar y seguir la posición y los movimientos en tiempo real. Por tanto, el demostrador permite a terapeutas y centros de rehabilitación crear sus propios ejercicios personalizados, a la vez que aumenta la motivación del paciente al transformar la terapia en un juego.

Solución desarrollada por ITCL Centro Tecnológico / Cedida

Herramienta que se enmarca en el proyecto Vexgen, que busca poner sobre la mesa la importancia del uso de tecnología de Realidad Mixta para que profesionales del sector sociosanitario, como son los terapeutas ocupacionales o fisioterapeutas, entre otros, puedan diseñar ejercicios totalmente personalizados sin necesidad de conocimientos de programación. Así, los ejercicios se pueden adaptar a cada tipo de paciente en función de la actividad que necesiten realizar y su evolución a lo largo de la terapia.

Gracias a la demostración de ITCL, el público asistente descubrirá cómo estos ejercicios interactivos no solo motivan en mayor medida a los pacientes y favorecen la recuperación de la movilidad, sino que también facilitan a los terapeutas nuevas herramientas personalizables que enriquecen y apoyan su labor profesional.

Avances y desafíos

El Foro Nacional Salud y Bienestar, organizado por Cartif e ITCL, se celebra en el marco del Programa de Capacitación, Transferencia de Tecnología y Apoyo a la I+D+i Empresarial (Centr@Tec), financiado por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECyL) y la Junta de Castilla y León. La cita reunirá en la capital zamorana a actores clave del ecosistema de innovación en salud de toda España para abordar los principales avances y desafíos en el uso de la tecnología aplicada al bienestar y la autonomía personal. Para ello, se han programada mesas redondas y paneles temáticos sobre inteligencia artificial en salud, soluciones digitales para el autocuidado, atención domiciliaria y políticas públicas de innovación.

El responsable de Tecnologías de la Salud de ITCL, David Lucio, será el encargado de moderar la mesa redonda "Oportunidades, retos y casos de éxito en la colaboración del ecosistema con la investigación sanitaria". En la misma se hablará de cómo potenciar la transferencia de conocimiento, la importancia de la digitalización y las nuevas tecnologías aplicadas a la salud, además de la creación de sinergias entre empresas, centros de investigación y profesionales sanitarios.