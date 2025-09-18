Pistas para encontrar las piedras con premio liberadas en Zamora

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible organizada por el Ayuntamiento de Zamora y la Jefatura de Tráfico, numerosas piedras ya han sido liberadas por las calles de Zamora gracias a la colaboración de Zamora-Roc.

Todas ellas están pintadas a mano con dibujos que hacen referencia a la movilidad: bicis, semáforos, pasos de cebra y ciclistas (incluso un Minion, Peppa Pig o Pocoyo montando en bicicleta).

Si encuentras alguna de ellas, no la tires porque tiene premio. Para recogerlo, tendrás que acudir con la piedra a las pistas de Tráfico (ubicadas en la avenida Príncipe de Asturias y Camino Las Llamas s/n) el domingo 21 de septiembre a las 11.30 horas. Eso sí, desde la organización se pide que solo se coja una piedra por niño para que más pequeños puedan disfrutar del juego y llevarse su premio.

Piedras con premio por la Semana de la Movilidad. / Cedida

Pistas para encontrar algunas de las piedras

En el grupo de Facebook Zamora-Roc están facilitando el hallazgo de las piedras con pistas sobre su ubicación a través de algunas fotos, como la plaza de la Catedral, la plaza Fray Diego de Deza, el mirador del Troncoso o la plaza de Claudio Moyano. Estas son algunas de ellas:

Ubicación de las piedras / Zamora-Roc

Algunas de las piedras pintadas con premio