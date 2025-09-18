Pistas para encontrar las piedras con premio liberadas en Zamora
El mirador del Troncoso o la plaza de la Catedral son algunas de las ubicaciones donde se han liberado estas originales piedras pintadas con motivo de la Semana de la Movilidad
Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible organizada por el Ayuntamiento de Zamora y la Jefatura de Tráfico, numerosas piedras ya han sido liberadas por las calles de Zamora gracias a la colaboración de Zamora-Roc.
Todas ellas están pintadas a mano con dibujos que hacen referencia a la movilidad: bicis, semáforos, pasos de cebra y ciclistas (incluso un Minion, Peppa Pig o Pocoyo montando en bicicleta).
Si encuentras alguna de ellas, no la tires porque tiene premio. Para recogerlo, tendrás que acudir con la piedra a las pistas de Tráfico (ubicadas en la avenida Príncipe de Asturias y Camino Las Llamas s/n) el domingo 21 de septiembre a las 11.30 horas. Eso sí, desde la organización se pide que solo se coja una piedra por niño para que más pequeños puedan disfrutar del juego y llevarse su premio.
Pistas para encontrar algunas de las piedras
En el grupo de Facebook Zamora-Roc están facilitando el hallazgo de las piedras con pistas sobre su ubicación a través de algunas fotos, como la plaza de la Catedral, la plaza Fray Diego de Deza, el mirador del Troncoso o la plaza de Claudio Moyano. Estas son algunas de ellas:
Algunas de las piedras pintadas con premio
