Una mujer herida en un accidente de tráfico en Zamora capital

Colisión entre un turismo y una moto en la rotonda de la calle Villalpando

Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl.

Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. / JcyL / Loz

T. S.

Nuevo accidente de tráfico en Zamora capital. En esta ocasión, ha tenido lugar en la rotonda de la calle Villalpando, a la altura del número 44, como consecuencia de una colisión entre un turismo y una moto.

Además de los sanitarios de Emergencias 112, han acudido al lugar de los hechos agentes de la Policía Nacional y Municipal. La mujer estaba consciente y ha sido atendida.

El accidente de tráfico ha tenido lugar cerca de las 9.30 horas de esta mañana.

