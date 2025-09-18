Una mujer herida en un accidente de tráfico en Zamora capital
Colisión entre un turismo y una moto en la rotonda de la calle Villalpando
T. S.
Nuevo accidente de tráfico en Zamora capital. En esta ocasión, ha tenido lugar en la rotonda de la calle Villalpando, a la altura del número 44, como consecuencia de una colisión entre un turismo y una moto.
Además de los sanitarios de Emergencias 112, han acudido al lugar de los hechos agentes de la Policía Nacional y Municipal. La mujer estaba consciente y ha sido atendida.
El accidente de tráfico ha tenido lugar cerca de las 9.30 horas de esta mañana.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El autobús Zamora-Salamanca y Benavente-León, gratis a partir de este lunes
- Insultos, amenazas, meadas y pedradas: 4 años de exilio de este pueblo de Zamora
- Listado de las rutas en autobús que son gratis a partir de este lunes en Zamora
- Guarido responde a Patrimonio sobre el Puente de Piedra de Zamora: 'Es absurdo
- Mercado medieval de Zamora 2025: fechas y horarios
- Aparece un aljibe con restos de una antigua cúpula abovedada en la trasera de la Catedral de Zamora
- La red de hidrógeno de Zamora abre un proceso de participación ciudadana
- Golpe de suerte en Zamora: la ONCE reparte más de 700.000 euros