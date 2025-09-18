Una mujer herida en un accidente de tráfico en Zamora capital

Nuevo accidente de tráfico en Zamora capital. En esta ocasión, ha tenido lugar en la rotonda de la calle Villalpando, a la altura del número 44, como consecuencia de una colisión entre un turismo y una moto.

Además de los sanitarios de Emergencias 112, han acudido al lugar de los hechos agentes de la Policía Nacional y Municipal. La mujer estaba consciente y ha sido atendida.

El accidente de tráfico ha tenido lugar cerca de las 9.30 horas de esta mañana.