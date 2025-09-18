Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un motorista, herido tras un accidente en la avenida Cardenal Cisneros

Un hombre de mediana edad que circulaba con su moto ha sido embestido por un coche

Ambulancia.

Un hombre ha resultado herido tras la colisión de un coche con la moto en la que viajaba. El suceso se ha producido a primera hora de esta tarde, en torno a las 17.11 horas, en una de las nuevas rotondas de la avenida Cardenal Cisneros, recién reformada por las obras de humanización. El hombre, de unos 51 años, tenía molestias en el hombro y en la espalda tras el choque. Efectivos de Sacyl, Policía Municipal de Zamora y Nacional han sido movilizados.

