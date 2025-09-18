El ministro compromete medio millón más para la muralla de Zamora pero no concreta partida para el Museo de Semana Santa

El ministro de Cultura, Ernets Urtasun, ha realizado este jueves una visita a Zamora, donde se ha reunido con el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido, y ha visitado las obras de rehabilitación que su cartera ministerial impulsó movilizando una partida de 1,6 millones de euros. Urtasun ha anunciado que a los cinco tramos amurallados que se restauran actualmente en Zamora habrá una segunda fase de obras que supondrá un desembolso adicional de medio millón de euros para llevar a cabo la rehabilitación del tramo de la avenida de la Feria que se ha quedado fuera de la actuación que se lleva a cabo desde la pasada primavera.

"Haremos una segunda intervención por valor de 500.000 euros para seguir ayudando a restaurar el conjunto de la muralla de Zamora", ha anunciado el ministro a los periodistas, que ha resaltado la "voluntad inequívoca" del alcalde de Zamora de "darle la cultural un papel muy relevante en esta ciudad", así como al patrimonio.

A preguntas de los periodistas, Urtasun evitó dar cifras al compromiso del Gobierno de España con el Museo de Semana Santa, ya que, aunque dijo ser "perfectamente consciente" de la importancia que tiene ese proyecto para la ciudad, ese compromiso se concretará "cuando podamos", ya que el único anuncio que podía hacer ese jueves era el de la segunda fase de actuación en la muralla.

Sobre la parada sanabresa del AVE y la recuperación de frecuencias, ha indicado que debe ser el ministro de Transportes, Óscar Puente, el que debe "dar una solución" a esa cuestión porque es al que le compete, si bien, como portavoz de Sumar, Urtasun sí que respaldó la Proposición No de Ley del diputado de su grupo Félix Alonso, en la que reclama que los trenes vuelvan a parar a primera hora en Sanabria. "Esto, evidentemente, lo digo más como portavoz de Sumar que como ministro", ha declarado.

Urtasun ha visitado primeramente el tramo de la muralla del entorno del arco de Doña Urraca, luego ha comprobado la rehabilitación de la muralla desde la Ronda de Santa María la Nueva y finalmente ha visto ese mismo tramo de la fortificación desde abajo, desde la avenida de la Feria.