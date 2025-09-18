Todo listo para la séptima edición del Transgress Fest en Zamora

Transgress Fest celebra su séptima edición consolidándose como uno de los festivales LGTBIQA+, "¡Mas plus que Nadie!, así como uno de los eventos con más personalidad a nivel europeo y que progresivamente está conquistando que se tome como referencia en muchas otras nuevas propuestas de espectáculos", detalla el organizador de la cita, Carlos Barrios.

Las Aceñas de Cabañales de Zamora serán el escenario del festival el próximo sábado 4 de octubre desde las 18.00 horas. "Hemos convocado esta séptima edición para seguir haciendo frente a la aversión y continuar el avance en derechos e igualdad, de la mano de todas nuestras aliadas", añade Barrios.

Entre sus protagonistas, se encuentran Sorny, Infecticide, Pupi Poisson, Dagger Polyester, Presidentas Vivas, Crush of Souls, Fimosix, Jota Carajota y Pladür.