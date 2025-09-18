IU propone a la Diputación una campaña especial de turismo en las comarcas afectadas por incendios

lzquierda Unida presentará en el pleno de la Diputación de Zamora que se celebra este viernes una moción de urgencia con el objetivo de que se promueva una campaña especial de apoyo al turismo de todas las comarcas afectadas por los incendios del verano para paliar las pérdidas económicas en hostelería y comercio principalmente. Para ello, platean distintas medidas como la promoción de eventos especiales y visitas turísticas habituales a estas comarcas facilitando transporte a bajo coste desde distintos puntos de la provincia además de habilitar medios para facilitar las visitas o el acceso a eventos especiales organizados por otras administraciones para incentivar el turismo en las comarcas afectadas. Asimismo, creen importante apoyar las iniciativas de los municipios de estas comarcas con el fin de atraer visitantes.

"Además de las pérdidas económicas directas en los municipios afectados por los incendios durante el verano, hay otras provocadas por la falta de visitas turísticas que repercute en todas las comarcas, teniendo en cuenta que los incendios han sido en agosto, cuando la cifra de visitantes es más importante en la provincia", declara Laura Rivera, portavoz del grupo de IU en la institución provincial.

La Junta de Castilla y León ha anunciado campañas especiales para potenciar el turismo en zonas afectadas por los incendios como la comarca de Sanabria, tanto en las ferias nacionales e internacionales como Intur o NaturCyL, como celebrando eventos. También desde el gobierno de España, a través de Paradores de Turismo se ha establecido una iniciativa de "ecoturismo" gratuito para usuarios de los paradores, en el que se incluye el de Puebla de Sanabria, para contribuir a paliar las pérdidas sufridas en hostelería y comercio. Iniciativas que agradecen desde IU pero que consideran que "deben extenderse a todas las comarcas afectadas por el fuego devastador de este verano, que también han sufrido importantes pérdidas en el mes de agosto, cuando están llenas de visitantes que o no han venido o se han ido antes de tiempo, aunque no sean tan turísticas como Sanabria".

Por otra parte, comentan, "las campañas de la Junta y de Paradores van dirigidas especialmente a público de fuera de la provincia, pero los zamoranos y zamoranas también podemos y queremos ayudar a paliar las pérdidas económicas de nuestras comarcas, y a la vez disfrutar de su patrimonio ambiental y cultural que no pudimos visitar durante el mes de agosto y posteriormente por culpa de los incendios". Por ello consideran que la Diputación a través del Patronato de Turismo o directamente, debe acometer una campaña especial de apoyo a las comarcas afectadas por incendios promoviendo visitas turísticas a estas zonas desde otras de la provincia, y colaborando con el transporte para facilitar las iniciativas de la Junta y de Paradores, o cualquier otra que pueda existir, apoyando también iniciativas que puedan surgir desde los municipios.

"Se trata de algo tan sencillo como realizar actividades que atraigan turismo en esas zonas y poner autobuses para visitar la provincia en el día, asistir a los eventos que promueva la Junta, y colaborar con el ecoturismo de Paradores y con las propuestas de los ayuntamientos de esas zonas. Una campaña especial que compense a las comarcas calcinadas", añade Rivera.

Asimismo proponen instar al ministro Óscar Puente a reponer las paradas del Ave en Sanabria "porque este año ha sufrido incendios y pérdidas turísticas. Nunca es momento para recortar, pero ahora necesita compensación". En este sentido, desde IU instarán al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a reponer las paradas del Ave en Sanabria, para facilitar el turismo en una zona gravemente afectada por los incendios de este verano, que necesita ser compensada desde todas las administraciones públicas.