Fiestas de septiembre en Zamora: programa para hoy
Fin de semana de gastronomía, encajeras, La Ventana y Noche en Blanco
Gastronomía, procesiones, visibilización del colectivo LGTBIQ+ de Zamora Orgullosa, conciertos, el mercado de tendencias La Ventana, el Mercado Medieval de Zamora... El programa de las fiestas de septiembre en Zamora capital sigue su curso con un completo abanico de actividades para todos los públicos que este fin de semana será especialmente intenso.
FIESTAS DE SEPTIEMBRE ZAMORA 2025: consulta aquí el programa completo
Aquí puedes ver las actividades previstas para hoy y el fin de semana en Zamora:
- 19 DE SEPTIEMBRE, VIERNES:
"Callejeando food fest". De 18 a 00.00 horas en la Plaza de Viriato.
- 20 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO:
XXII Encuentro de Encajeras. De 10 a 14 horas en La Marina. A las 12.30 horas, actuación de "Requiebro".
IX edición La Ventana Market: de 12 a 22 en los Jardines del Castillo.
"Callejeando food fest". De 18 a 00.00 horas en la Plaza de Viriato.
II Noche en Blanco del Románico: de 20.30 a 2.00
Procesión popular de la cofradía de la Virgen de la Saleta: a las 21 horas en San Torcuato
- 21 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO:
IX edición La Ventana Market: de 12 a 22 en los Jardines del Castillo.
"Callejeando food fest". De 18 a 00.00 horas en la Plaza de Viriato.
