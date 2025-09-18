Fechas y horarios para ver en Zamora la película que representará a España en los Oscar

'Sirat' representará a España en los Oscar. La cinta de Oliver Laxe es la elegida de la Academia de Cine para colarse entre las nominadas a Mejor Película Internacional, como ocurrió con 'La sociedad de la nieve'. Oliver Laxe ya fue propuesto para ello en 2020 con O que arde, pero La trinchera infinita le arrebató el pasaporte a Hollywood.

En esta ocasión lo ha logrado con la historia protagonizada por un hombre (Sergi López) y su hijo (Bruno Núñez), quienes llegan a una rave perdida en medio de las montañas del sur de Marruecos. Buscan a Mar, su hija y hermana, desaparecida hace meses en una de esas fiestas sin amanecer. Reparten su foto una y otra vez rodeados de música electrónica y un tipo de libertad que desconocen. Allí deciden seguir a un grupo de raveros en la búsqueda de una última fiesta que se celebrará en el desierto, donde esperan encontrar a la joven desaparecida.

'Sirat' se puede ver en Multicines Zamora el martes 23 de septiembre y el jueves 25 de septiembre a las 20.00 horas. Su duración es de 114 minutos.

Tráiler de 'Sirat', la película que representará a España

Cabe recordar que 'Sirat' tuvo su presentación mundial en el Festival de Cannes, donde fue galardonada con el Premio del Jurado. "Ha sido sin duda mi película más difícil hasta el momento, un rodaje extremo en localizaciones de Teruel, épicas y bellas por igual. Hemos pasado de los varios grados bajo cero de las noches de invierno aragonesas al calor extremo del desierto del Sahara en pleno verano. Pero algo de esa aventura desproporcionada que hubo detrás de la cámara está en la película. 'Sirat' es una película intensa y vertiginosa en la que el mineral afilado del paisaje no dejará indiferente a ningún tipo de espectador", ha expresado Oliver Laxe.

'Romería', de Carla Simón, también en cartelera

Por otra parte, Multicines Zamora también tiene en cartelera 'Romería', la otra película seleccionada como precandidata para representar a los Oscars junto a 'Sorda'. Este película se podrá ver el próximo martes 23 de septiembre a las 20.00 horas. Su duración es de 111 minutos.

'Romería' es la tercera exploración autobiográfica que realiza Carla Simón, en este caso evocando la búsqueda de sus padres biológicos en la edad adolescente a partir de los recuerdos propios y las cartas que dejó escritas su madre antes de fallecer a causa del sida.