La explosión de gas en Regimiento de Toledo acaba en el Juzgado

Varias personas perjudicadas por la explosión de gas ocurrida en la calle de Regimiento de Toledo el uno de agosto emprenden acciones judiciales para reclamar por los daños sufridos en sus propiedades, que ascienden a miles de euros, a expensas de que la propietaria del herbolario que quedó calcinado disponga del informe pericial.

Los damnificados se acaban de personar en la causa abierta en un Juzgado de Zamora para investigar las circunstancias del suceso ocurrido durante las obras de instalación de la red de calor que provocó un intenso fuego, con grandes llamaradas que alcanzaron un local utilizado como garaje, cuya puerta quedó destrozada, la mencionada tienda de productos dietéticos que aún no ha podido abrirse al público.

A ese listado de daños, se sumarán los sufridos en la fachada, portal y viviendas del edificio siniestrado, situado en el número 35 de la calle, próximo a la sede del Juzgado de Menores. La empresa DH Ecoenergías, adjudicataria del proyecto y que tenía subcontratado los trabajos que se desarrollaban en el momento del accidente, deberá responder de esos daños a través de las compañías de seguro si el informe que elabora la Brigada especializada de la Policía Nacional sobre las causas de la explosión apuntan a algún fallo en la realización de las obras.

Defender intereses particulares

"Aunque lo normal es que los seguros cubran esos desperfectos, mis clientes han decidido personarse en la causa judicial abierta como parte para defender sus intereses, ha explicado el abogado, Rufo Martínez de Paz, no sin agregar que, aunque la vía abierta es la penal, "nadie quiere que alguien acabe en prisión por el siniestro, sino recuperar todo lo perdido" en el incendio que se desató.

El suceso mantuvo en tensión durante toda la tarde del uno de agosto a residentes y titulares de negocios afectados y a los que se encuentran próximos a la zona del accidente. La empresa DH Ecoenergías se puso de inmediato en contacto con todas las personas afectadas para reparar el daño causado, así como con las autoridades zamoranas para agilizar en lo posible esa indemnización que concluirá en un juicio por daños.

La explosión dejó herido grave al trabajador de 40 años que ejecutaba con otros compañeros la instalación de las tuberías de la red de calor estuvo ingresado por quemaduras en las piernas, mientras que una transeúnte de 17 años también tuvo que ser hospitalizada porque sufrió un síncope; y otras tres personas mayores, vecinas de los edificios afectados, fueron atendidas por sanitarios del servicio 1 1 2.

Días después de la explosión, se barajaba que la clave podría estar en la zanja en la que estaban haciendo obras de la red de calor. Las llamas alcanzaron también a un camión de reparto de bebidas que los bomberos del Ayuntamiento de Zamora extinguieron. Se desalojó tanto el número 35 de Regimiento de Toledo como el inmueble anejo para garantizar la seguridad de las personas.

