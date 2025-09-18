Sucesos en Zamora
El conductor ebrio que se negó a hacer la prueba podría pagar 2.700 euros y quedarse año y medio sin carné
El acusado chocó contra un cercado de piedra, cayó a una tierra labrada y se llevó otra valla
La negativa de un conductor ebrio a realizar la prueba de alcoholemia en sangre tras llevarse por delante un cercado de piedra, caer a una tierra de labor y chocar contra otra valla le lleva a enfrentarse a una multa de 2.700 euros y la retirada del permiso de circulación durante un año y seis meses.
El acusado de un delito contra la Seguridad Vial arrojó una tasa de alcohol en aire aspirado de 0,56 a las 5.30 horas del 30 de julio de 2023, hora y cuarto después de que ocurriera la colisión en el camino rural de Villar del Buey a Salce.
La Fiscalía de Zamora exige también que se le condene a pagar cien euros a cada uno de los dos propietarios de sendos vallados, de acuerdo con la valoración pericial de los daños causados. Como consecuencia del accidente, la mujer que iba como copiloto sufrió lesiones leves debido a las diversas contusiones que curaron a la semana de ocurrir el suceso y solo precisaron una asistencia médica.
