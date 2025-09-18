Ángel Iglesias lleva su colección "101" a Madrid

"Una colección que resume nuestra esencia". Así definen desde Ángel Iglesias los diseños que dan vida a "101". Vestidos de vestir que se convierten en protagonistas, confeccionados con tejidos que acompañan al cuerpo y se transforman con la luz: tafetanes estructurados, gasas ligeras, rasos satinados, algodones frescos y linos suaves. "Cada tejido está elegido pensando en cómo se va a mover y en cómo se va a sentir", añade. Propuestas fieles a su historia que se presentarán en el stand "Uniendo Moda Castilla y León", dentro de la zona Cibelespacio de la nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2025, que se celebra desde hoy y hasta el 21 de septiembre en Ifema. Un importante escaparate para llegar al público.

"Se trata de abrir otro nicho de mercado hacia otro público al que normalmente no accedemos, así que estamos muy contentos de participar por tercera vez en este espacio, yendo de la mano de Uniendo Moda, una estrategia promovida por la CEOE de Castilla y León con el respaldo de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo", detalla Elena Iglesias, actual propietaria de la firma junto a su hermano Miguel. Segunda generación de la empresa, que recoge el legado del fundador y lo proyecta hacia el futuro manteniendo su apuesta por seguir colaborando con talleres de confianza, "de los de toda la vida, donde el oficio y la tradición se transmiten de generación en generación", exponen.

Arraigo en el que refuerzan su compromiso con el slow fashion y el kilómetro 0, garantizando calidad, cercanía y sostenibilidad en cada prenda. "Todo se diseña, patrona, corta y confecciona aquí, en Castilla y León, en talleres de kilómetro 0 con los que llevamos toda la vida compartiendo oficio", aclara Iglesias. Carácter que se refleja en los diseños de su nueva colección bautizada como "101" para remarcar el número de colecciones que atesoran. "En este año 51 de la marca, seguimos fieles a lo que siempre nos ha definido: una firma cercana, familiar, que cuida cada prenda desde el primer boceto hasta el último pespunte", comentan los creadores.

Modelo de la colección «101». / Cedida

Propuestas en las que el patronaje sigue siendo el gran corazón de la casa. "Nos importa que cada prenda favorezca, que siente bien, que sea cómoda y estilice con naturalidad", expresan. Respecto a los colores, la paleta de "101", destaca por moverse entre tonos neutros como blancos, crudos o negros y colores suaves como los rosas empolvados, azules claros o marfiles. El rojo, el oro y la plata también aparecen con intención, como acentos que refuerzan la personalidad de una colección "pensada para mujeres reales, con personalidad, que valoran lo bien hecho y que confían en una moda con alma y con historia".

Una colección muy especial con la que Ángel Iglesias busca captar la atención de los presentes a la cita internacional en un espacio dedicado a mostrar el potencial creativo y la calidad de la moda que se diseña y produce en Castilla y León gracias a un formato más dinámico e interactivo, que les permitirá a los diseñadores participantes disponer de más tiempo para presentar sus colecciones y conectar directamente con profesionales del sector, medios especializados, compradores y público.

