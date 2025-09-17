Los zamoranos recorrerán la ciudad a dos ruedas este domingo

Este domingo se celebra el Día de la Bici, una de las actividades más importantes de la Semana de la Movilidad, con un llamamiento a los aficionados de todas las edades para que compartan una mañana de convivencia mientras recorren la ciudad, con una intensa ruta que saldrá a las once de la mañana de la Plaza Mayor y visitará barrios como Olivares, San Frontis o Pinilla.

El pasado año se adhirieron a esta iniciativa más de 300 personas, aunque desde el Ayuntamiento de Zamora esperan que la participación sea mucho mayor, no solo en bicicletas, sino que está abierta a otros medios como patines, patinetes “o cualquier vehículo de movilidad personal”, anima el concejal de Obras y Movilidad, Pablo Novo, en la presentación de esta jornada.

Todo el recorrido

Saliendo de la Plaza Mayor, los participantes circularán por calle Renova, plaza Sagasta, calle Riego, ronda de Puerta Nueva, ronda de San Torcuato, plaza de Alemania, avenida Alfonso IX, avenida Príncipe de Asturias, plaza de la Farola, avenida de Portugal, calle Magistral Romero, calle San Miguel, calle La Brasa, calle Traviesa, Cortinas de San Miguel, calle Luis Ulloa Pereira, avenida Portugal, calle San Pablo, bajada de San Pablo, ronda de Puerta Nueva, avenida del Mengue, avenida Vigo, calle Trascastillo, calle Almena, calle Rosa Chacel, Puente de los Poetas, carretera Carrascal, avenida Nazareno de San Frontis, calle Cabañales, calle Entrepuentes, calle Salamanca, Puente de Hierro, avenida Portugal, calle San Pablo, calle Martínez Villergas, plaza del Mercado, calle San Andrés y llegada a la Plaza Mayor de nuevo.

Llegada con recompensa

Será allí donde se repartirá merchandising gratuito entre los asistentes, desde llaveros conmemorativos, hasta gorras, camisetas, botes de agua o incluso timbres.

El concejal Pablo Novo, en la presentación del Día de la Bici. / JOSE LUIS FERNANDEZ

Además, se procederá al sorteo de dos bicicletas, una de adultos y otra de niños. Para participar en la rifa, hay que inscribirse por internet a través de Línea Zamora, dentro de la sección Apúntame. El sorteo se realizará en directo y los agraciados tendrán que estar en la plaza para poder recoger su premio.