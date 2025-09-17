Un zamorano denuncia la crisis de la vivida en televisión: "Por un cuchitril te piden 500 euros"

Se llama Aritz Durán, es de Zamora, y ha puesto voz al problema de la vivienda en Madrid. El joven estudiante, residente en la capital madrileña, acudió como espectador al programa laSexta Xplica y acabó denunciando las serias dificultades de encontrar una vivienda en Madrid.

Durán no dudó en tildar de "estructural" el problema de la vivienda. "Estamos haciendo que la mayoría de jóvenes de nuestro país se vayan de sus ciudades, como es mi caso. Me voy de Zamora, me voy de Valladolid, vengo a Madrid en busca de un futuro mejor y me encuentro cuando estoy terminando la carrera, nos encontramos todos los jóvenes, que cuando empezamos a trabajar el precio de la vivienda está inasequible".

Al igual que miles de personas, Durán emplea aplicaciones de búsqueda de vivienda como Idealista para buscar vivienda y se topan con la sorpresa de alquileres con precios desorbitados. "Por un cuchitril de piden 500 euros. 500 euros por una habitación enana y compartes piso con seis o siete personas y no tienes posibilidad de ahorrar para comprarte una vivienda", lamentaba ante este "frustrante" paradigma.

"En nuestros lugares de origen no hay trabajo"

"Terminamos la carrera, no podemos volver a nuestros lugares de origen porque no hay trabajo y cuando vamos a Madrid que es la ciudad de las oportunidades te das cuenta de que no tienes ninguna oportunidad", criticaba

"Yo quiero que nuestros políticos y también los grandes propietarios nos expliquen por qué los jóvenes tenemos que matarnos trabajando si luego no vamos a tener la posibilidad de tener un futuro mejor" (...) "Vemos un futuro negro. O vivimos esclavizados para pagar un alquiler que nos está sacando todo el salario o no podemos seguir", concluía.