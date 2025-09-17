El ritmo no para en Zamora: nuevo festival encabezado por Carlos Jean

Zamora vive inmersa en sus denominadas 'Fiestas de septiembre' con numerosos planes a la vista: La Ventana, La Noche Blanca del Románicola Virgen de los Herreros... Pero el ritmo no parará tampoco en octubre. El DJ, productor y compositor Carlos Jean recalará en Zamora el próximo 4 de octubre con motivo del Modulab Music, un festival que tendrá lugar en el mirador del Teatro Ramos Carrión.

La iniciativa musical contará con otros artistas destacados como Óscar de Rivera, Edu Sabanah, Iván Pica, Rober Gaez, Raúl Villacorta y César Morán.

El evento comenzará a las 16.00 horas y se prolongará hasta las doce de la noche. La entrada (que incluye una consumición) tendrá un precio de 15 euros y se podrán adquirir el mismo día del evento en la taquilla. Además, durante el festival los asistentes podrán reponer fuerzas con las populares hamburguesas de La Qlona. El aforo es limitado.