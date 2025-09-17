Renaturaliza lanza concursos para ensalzar las zonas verdes

Propuestas creativas para poner en valor las zonas verdes de la ciudad. Esa es la propuesta de los concursos puestos en marcha por el proyecto Renaturalización y Resiliencia en la Ciudad de Zamora (Renaturaliza), que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y están coordinados por la Universidad de Salamanca.

La primera de las propuestas, bajo el nombre "Arte con basuraleza", tiene como objetivo fomentar la creatividad artística con conciencia ambiental, reutilizando residuos encontrados en la naturaleza. Los participantes podrán presentar una obra artística creada a partir de esos deshechos recogidos en entornos naturales, desde plásticos hasta metal, vidrio o cartón, por poner algunos ejemplos.

Jurado del concurso

El jurado de este concurso valorará la creatividad, el mensaje ambiental y la presentación, que se deberá realizar en un formato de cuadro o escultura no superior a 1x1 metros.

La fotografía también será otra de las inspiraciones, con un concurso en el que se valorará el dar a conocer Zamora a través de su riqueza natural. En este caso, se podrá presentar una imagen original que muestre paisaje, fauna, flora o escenas de la ciudadanía vinculadas a la naturaleza zamorana.

Completa la propuesta de concursos la creación de relatos de historia y naturaleza zamorana, optando por promover la escritura creativa inspirada en la relación entre el paisaje zamorano y su historia. Se podrá entregar un relato breve —de entre 500 y 1.000 palabras— que combine elementos de la naturaleza local con historias pasadas, leyendas o vivencias personales.

Para todos los públicos

Los tres concursos están abiertos a todos los públicos y el plazo de presentación de las propuestas finaliza este próximo 30 de septiembre. Para participar, es necesario inscribirse en la plataforma Línea Zamora Apúntame, donde, además, se podrá acceder a las bases.

Las fotografías y los relatos se enviarán a través del correo electrónico comunicacion@renaturaliza.es, con un título para la obra y el nombre del concursante.

Las obras de arte de la categoría "Arte con basuraleza" se recogerán la primera semana de octubre para exponerlas, junto con las fotografías y los relatos, en la Semana de la Infraestructura Verde y las I Jornadas de Ciudades de Renaturalización, que se celebrará el 9 y 10 de octubre. Precisamente allí será donde se celebre el acto de entrega de los premios.

Una ciudad distinta

Por otra parte, este sábado, 20 de septiembre, se pondrá en marcha el taller de diseño y paisaje urbano para corredores ecológicos, pensado para aquellas personas que sueñan con ciudades más verdes.

La actividad se desarrollará en las aulas del bosque de Valorio —de 12.00 a 14.30 horas— en la que a los participantes se les adentrará en un mundo "donde haya calles que sean refugios para aves y mariposas, parques conectados por sendas naturales y barrios donde la diversidad sea parte de la vida diaria", se imagina desde la organización.

El objetivo de esta singular actividad es compaginar teoría y práctica para que salgan a la luz ideas que ayuden a integrar la naturaleza en la trama urbana, caminando por el bosque de Valorio para que los participantes se inspiren en un modelo vivo de conectividad ecológica.