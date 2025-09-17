La plaza de Viriato volverá a convertirse en un gran merendero

Zamora encara un completísimo fin de semana cargado de planes: La Ventana Market, La Noche Blanca del Románico, las mascaradas en Pobladura de Aliste, el Día de la Bici...

Con motivo de las Fiestas de Septiembre, la plaza de Viriato volverá a llenarse de mesas y de "food trucks", pequeñas furgonetas llenas de comida, con motivo del Callejeando Food Fest, un festival de comida callejera.

Las "food trucks" aparcarán en la plaza de Viriato del 18 al 21 de septiembre y durante el fin de semana, además, habrá espectáculos. Tanto el viernes 19 como el sábado 20 de septiembre, a las 19.00 horas tendrá lugar un "show de clown para reír a carcajadas" y a las 22.00 horas un espectáculo de malabares. La entrada es gratuita.

Sorteo de un menú doble

La organización del Callejeando Food Fest sortea un menú doble y para participar solo hay que seguir a @callejeando_ff en redes sociales y comentar la publicación referida al sorteo en Zamora etiquetando a esa persona con la que compartirías tu menú. Este jueves 18 de septiembre se anunciarán los ganadores.