Del plató de 'El Hormiguero' al escenario de Zamora

La cartelera del Teatro Ramos Carrión de Zamora para los próximos meses está repleta de caras conocidas. Tras la visita del cómico Ángel Martín el pasado 13 de septiembre, el liceo de la Diputación de Zamora también acogerá próximamente la visita de Miguel Assal, el popular técnico de emergencias que triunfa en Instagram y de la granadina Martita de Graná. Pero además, por las tablas del teatro provincial pasarán caras conocidas para los espectadores de El Hormiguero: J. J. Vaquero y Jandro.

J. J. Vaquero. / Cedida

El humor de J. J. Vaquero en Zamora

El humorista vallisoletano J. J. Vaquero volverá a subirse al escenario del Teatro Ramos Carrión de Zamora el viernes 9 de enero a las 20.30 horas con su nuevo monólogo de unos ochenta minutos de duración. El también actor y guionista es uno de los cómicos más populares de España por su estilo rudo, directo y cotidiano. El precio de las entradas es de 18 euros (más gastos de gestión).

La magia de Jandro en Zamora

El mago Jandro, excolaborador de El Hormiguero, también actuará en Zamora, aunque habrá que esperar hasta la primavera de 2026 para disfrutar de su espectáculo. El mago más televisivo, campeón de España de Magia Cómica y ganador seis veces del prestigioso premio Fool Us en Las Vegas, pondrá en escena en Zamora su espectáculo de magia cómica el sábado 23 de mayo a las 20.00 horas en el Teatro Ramos Carrión. Las entradas tienen un precio de 20 euros más gastos de gestión.

Las entradas tanto para el monólogo de J. J. Vaquero como de Jandro ya están a la venta tanto en la web del Teatro Ramos Carrión como en su taquilla física.