La obra de más de cuatro millones para el paso inteligente de fauna en la N-631 en Zamora, a punto de iniciarse

La obra de 4,37 millones de euros para habilitar un paso inteligente de aviso de fauna en la carretera Nacional 631 se iniciará en breve. El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha anunciado que esa actuación de la que la mesa de contratación propuso su adjudicación a principios de marzo, "está a punto de comenzarse". Se trata de una actuación que afecta a más siete kilómetros de esa vía y que supone "una mejoría de la seguridad" en esa carretera nacional que transcurre íntegramente por la provincia de Zamora, paralela a la Sierra de la Culebra.

El paso inteligente de fauna, con señales que se encienden únicamente cuando hay animales en las cercanías de la zona habilitada para que crucen la carretera, abarca dos tramos de la carretera, uno comprendido entre los kilómetros 44 y 46 y otro entre el punto kilométrico 36,4 y el 42.

El innovador sistema se denomina inteligente porque utiliza técnicas de inteligencia artificial para mejorar la fiabilidad de los avisos e introducir medidas correctoras sobre las alertas que emite para avisar a los conductores de la cercanía de un ejemplar de fauna salvaje que puede cruzar la vía.

Ese sistema innovador de aviso utiliza técnicas de inteligencia artificial para mejorar la fiabilidad e introducir medidas correctoras en esas alertas.

Las obras las ejecutarán una Unión Temporal de Empresas integrada por tres sociedades madrileñas: Innovia Coptalia, Insae Infraestructuras y Mantenimientos Imase, que presentaron la mejor oferta entre las doce que concurrieron a las obras y que ejecutarán los trabajos por un importe de 4,37 millones de euros, frente a los 4,86 millones de precio de licitación.

Por otra parte, el subdelegado se ha referido también al modificado de proyecto que amplía en un millón y medio de euros el presupuesto de las obras de reparación del firme de toda la carretera Nacional 631 que se acometen en varias anualidades tras su adjudicación en 2022.

En principio estaba previsto que las obras concluyeran este año, pero finalmente la última actuación, en un tramo de cinco kilómetros, aún no se ha podido acometer aunque la idea inicial es que se ejecutase entre septiembre y octubre y una parte final en primavera. El Ministerio mantiene el horizonte de la primavera del próximo año como fecha de finalización de esa actuación, que no implicará el corte total de la carretera, como sí ocurrió en la primera parte de los trabajos en el verano de 2023, según ha precisado el subdelegado del Gobierno.