El ministro de Cultura visita las obras de rehabilitación de la muralla de Zamora

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, estará este jueves en Zamora en una visita oficial a la ciudad en la que pretende conocer de primera mano el avance de las obras de rehabilitación y puesta en valor que se acometen en la muralla de la ciudad.

Urtasun, que también es portavoz de Sumar, apreciará el avance de una intervención en la fortificación histórica de la ciudad que es de las más importantes que se acometen en las últimas décadas y que afecta a cinco tramos de la muralla de Zamora, con una inversión de 1,2 millones de euros por los que fueron adjudicadas las obras.

Los trabajos, que arrancaron a principios de abril en el tramo de la avenida de la Feria, se ejecutan actualmente en el entorno del arco de Doña Urraca.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ofrece declaraciones a los medios. / cEDIDA

Se trata de una actuación impulsada por el Gobierno de España a través del Ministerio de Cultura y que fue licitada por la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio S.A. (Segipsa), dependiente de la Vicepresidencia Primera y el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España.

Los trabajos, que cuentan con financiación europea, tienen un plazo de ejecución de un año y afectan también a los tramos del entorno de los jardines de San Bernabé, la zona de los jardines de Baltasar Lobo junto al Castillo y la Ronda de Puerta Nueva.

La intervención la lleva a cabo la empresa castellonense especializada en rehabilitación de bienes patrimoniales Cyrespa Arquitectónico.

La visita del ministro de Cultura se produce cuando aún está pendiente de clarificar la aportación que su cartera ministerial realizará a la musealización del nuevo Museo de Semana Santa de la ciudad.