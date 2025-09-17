La matrícula aúpa al Campus Viriato hasta los 2.000 alumnos

Los datos de matriculación del Campus Viriato de Zamora para este curso 2025-2026 no pueden ser más esperanzadores. Hasta un 10,5% ha subido el número de alumnos este septiembre, según los datos de la Universidad de Salamanca. Un porcentaje con el que el campus zamorano alcanza los dos mil estudiantes.

La Escuela Politécnica es una de las más beneficiadas de este incremento, puesto que la matriculación en sus diferentes grados ha ascendido un 20%, con especial interés de los nuevos estudiantes por la formación en Arquitectura Técnica.

Visita del rector

El Campus Viriato de Zamora albergaba este miércoles una nueva edición de la Feria de Bienvenida, a la que acudió el rector de la universidad, Juan Manuel Corchado. "Uno de nuestros objetivos es potenciar el campus de Zamora y se está consiguiendo con este incremento en la matrícula, especialmente en las ingenierías", detalló Corchado, quien aspiró a "seguir creciendo" en los próximos años a este buen ritmo.

Para ello, desde el rectorado se apostará por nuevas modalidades de estudio que atraigan a futuros estudiantes, como la posibilidad de poder cursar máster y grados, matriculándose y reservando plaza. "En áreas como Mecatrónica o Inteligencia Artificial se conseguirá que estos estudiantes puedan especializarse y salir formados en campos con una gran demanda, así que les será mucho más sencillo poder acceder al mercado laboral y, además, en ámbitos en los que sabemos que se necesitan muchos profesionales", vaticinó.

Cerca de sesenta stands

El rector de la Universidad de Salamanca se acercó a Zamora para apoyar la Feria de Bienvenida que todos los años se organiza a principio de curso en todos los campus de la USAL, con la participación de cerca de sesenta organizaciones —desde sindicatos hasta delegaciones, instituciones y ONG— vinculadas a la actividad social de Zamora. "Nuestros estudiantes conocen así en un mismo lugar qué es lo que les puede ofrecer la universidad desde nuestros servicios, pero también qué pueden hacer ellos a nivel de prácticas de empresa o actividades de ocio o cultura", puso como ejemplos.

Desde las diferentes asociaciones de estudiantes y delegaciones hasta sindicatos de enseñanza, pasando por colegios profesionales y organizaciones de voluntariado, todos ofrecían información a los asistentes de cara a su presente universitario y a su futuro profesional.

Este año uno de los stands más concurrido fue el de Fórmula USAL, donde los asistentes pudieron ver de cerca el vehículo creado por estudiantes de la Politécnica.

Espacio de salud

Hubo también espacio para la salud en esta feria. El Comité Ciudadano Antisida realizó pruebas de VIH, la Hermandad de Donantes de Sangre animó a los estudiantes a donar durante la jornada y los estudiantes de la Escuela de Enfermería de Zamora instalaron diferentes puntos saludables para conocer el estado de los asistentes e inculcarles hábitos de vida saludables. También estuvo presente Cruz Roja de Zamora, con una carpa exterior en la que se hicieron diferentes exhibiciones sobre primeros auxilios.

Punto final solidario

La jornada de convivencia —a la que acompañó el buen tiempo— finalizó con una comida solidaria entre los asistentes, cuya recaudación se destinará al Fondo de Cooperación de la USAL.

