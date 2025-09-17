El joven de Carbajales acusado de causar daños por 4.000 euros: nueva causa judicial

El joven de Carbajales de Alba, Lino J.R., denunciado reiteradamente por sus vecinos volverá al Juzgado acusado ahora de ser el autor de daños en una vivienda del pueblo, valorados en casi 4.000 euros, de acuerdo con el testimonio del perjudicado. A pesar de tener viva una orden de alejamiento respecto de esta persona a la que no puede aproximarse a 50 metros, Lino J.R. permanece en la localidad donde reside su padre, situada muy cerca del domicilio del denunciante y de la casa en la que le ha causado desperfectos entre el 10 y el 11 de septiembre de este mes, sostiene el perjudicado.

No es la primera vez que el joven arremete contra las propiedades del hombre de los que pueden dar fe residentes en el pueblo, si bien en esta ocasión no puede aportar testimonios directos, una circunstancia que puede llevar a la Guardia Civil a archivar la denuncia sin dar traslado a los juzgados. El documento indicaba que "si en el plazo de 72 horas no es identificado el autor" de esos desperfectos, lamenta el denunciante que no muestra su malestar por el constante acuso que sufre por parte de este joven sin que se le expulse del pueblo para protegerle.

Abiertas diligencias

Agradece al Juzgado de Zamora que haya abierto diligencias para investigar estos delitos, a pesar de la advertencia de la Guardia Civil. La jueza insta a este vecino de Carbajales a que lleve una relación de todos los daños que ha sufrido su propiedad al objeto de que pueda reclamarlas durante la instrucción de esta causa judicial contra Lino J.R., cuyo progenitor ya le ha advertido de que su hijo es insolvente.

Precisamente, la orden de alejamiento al que está condenado tiene el origen otros incidentes anteriores. "No puedo ni ir al bar del pueblo porque tengo miedo de que me vea y me haga algo", denuncia este carbajalino que no sabe ya qué medidas tomar para quitarse este problema que "va terminar por echarme del pueblo".

Los episodios violentos que han vivido el denunciante, jubilado que vive con su esposa en Carbajales por temporadas, y el resto del pueblo coinciden con las temporadas en las que el joven, que es toxicómano, no dispone de dinero para comprar droga, como él mismo comenta con sus vecinos.

La carga constante contra la vivienda del hombre en la que tuvo abierta una tienda ha provocado que la puerta del contador del agua esté suelta y que una bajante de aguas pluviales esté rota. La puerta de entrada a ese inmueble ya lo destrozó hace unos meses, lo que obligó a colocar una rejilla con unas piedras de un volumen significativo para impedir que entren en el interior.

Lino J.R. ha amenazado a este matrimonio con destrozarles el coche, "con prenderle fuego", detalla el perjudicado con el miedo metido en el cuerpo porque "este chico no controla". El quebrantamiento de la medida de protección que la jueza decretó para que el joven no pueda residir ni pasearse a menos de 50 metros del domicilio del hombre es continua como los improperios que lanza contra él desde la casa o por las calles de Carbajales.

"Él sale cuando puede y yo no puedo por miedo"

"Al final, el que no puede andar por el pueblo soy yo, él sale cuando quiere y nadie dice nada porque todo el mundo le tiene miedo". Los altercados han ido en aumento, desde arrojar muebles rotos por las ventanas de la casa de su padre a tirar las heces a la calle o romper los contenedores de basura.

Ninguno de sus actos ha tenido consecuencias hasta ahora por la falta de denuncias, a pesar de que este vecino le ha pedido en diversas ocasiones al alcalde que tome cartas en el asunto para proteger a la población que no hace poco más de un año tuvo que colocar alarmas en sus casas porque Lino entraba a robar, .

La condena del Juzgado de lo Penal por robar uniformes a un policía nacional jubilado tras entrar en su casa y en otras del municipio demuestra lo conflictivo que es este joven que ha amenazado a más de un habitante del pueblo y causado daño al mobiliario público del municipio.

