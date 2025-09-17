Las firmas zamoranas Marae y Ángel Iglesias pisan con fuerza en la pasarela regional

El proyecto "Uniendo Moda Castilla y León" llega en octubre a su tercera edición con presencia zamorana. Se trata de las firmas Marae y Ángel Iglesias, que presentarán sus propuestas en la pasarela del 1 de octubre.

De hecho la primera de ellas —conocida más allá de las fronteras por sus abrigos de lana, fabricados en Coreses— es la encargada de inaugurar la jornada. También en ese día el público tendrá la ocasión de descubrir la nueva colección de Ángel Iglesias.

Modelos de la marca zamorana Marae. / Cedida

Esta pasarela es una iniciativa del proyecto puesto en marchar por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, junto a la CEOE de Castilla y León. Nació con el objetivo de "promover e incentivar el espíritu empresarial y el emprendimiento en el sector textil, así como potenciar y promocionar la industria de la moda de la comunidad".

Jóvenes diseñadores

En esta tercera edición, además de las mencionadas firmas zamoranas, participarán otros catorce diseñadores seleccionados "por su calidad, imagen de marca y solvencia empresarial", sirviendo además como trampolín para dar proyección a jóvenes diseñadores de Castilla y León, quienes participarán en el "showroom-concurso" que se celebrará el primer día de la pasarela.

Tras el éxito de las dos primeras ediciones, la organización ha decidido centrar la pasarela de este año en la excelencia de las colecciones, por encima del nombre de la marca. Por ello, se ha dado la oportunidad de todas las firmas textiles de Castilla y León de presentar sus trabajos a un proceso de selección que ha valorado, principalmente, la calidad de las propuestas para participar en uno de los escaparates más importantes de la moda en Castilla y León.

La solvencia de la empresa fue otro de los criterios que la organización tuvo en cuenta a la hora de elegir a los participantes de esta edición. Es ahí donde las marcas han plasmado su estructura, facturación, compromiso con la sostenibilidad y producción. Por último, también se ha tenido en cuenta la comunicación y el marketing para terminar de elegir a los participantes en la pasarela. Y tanto Ángel Iglesias como Marae se han ganado, por méritos propios, estar en esta edición.

Cita en Burgos

Durante los días 1 y 2 de octubre, Burgos se convertirá en el epicentro de la moda de Castilla y León, con un espacio reservado para una galería en la que también participarán empresa de la industria textil. La decoración de la pasarela también tiene sello regional, inspirándose este año en la próxima estación, puesto que la escenografía destacará por los colores otoñales de la tierra y el campo, con telas elaboradas y teñidas en Castilla y León. La iluminación, por último, será protagonizada por lámparas artesanales de la Real Fábrica de Cristales de La Granja.