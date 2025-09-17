Finalizadas, a falta de remates y ajustes, las obras de humanización de Cardenal Cisneros en Zamora

Las obras de humanización de la travesía de Cardenal Cisneros de Zamora ya están ejecutadas al 100% y únicamente faltan algunos remates, ajustes en la señalización y una actuación que se acometerá con un modificado del proyecto en la zona en la que apareció un socavón, según ha informado el subdelegado del Gobierno de Zamora, Ángel Blanco.

El representante del Gobierno central en la provincia ha recordado la inversión de veinte millones de euros efectuada en las tres travesías de la ciudad en las que se acometen obras y ha precisado que en el caso de las obras de humanización de la avenida de Requejo los trabajos están ejecutados al 91% y en el de la avenida de Galicia al 85%.

Ángel Blanco, que ha comparecido junto al alcalde de Zamora, Francisco Guarido, tras la reunión mensual de coordinación de las obras de las travesías, ha precisado que entre lo que falta de hacer en Cardenal Cisneros figuran algunos remates y señalización horizontal y vertical, además de que se van a corregir "cuestiones relacionadas con el carril bici" y relativos a pasos de peatones.

Además, sobre el socavón que reapareció en junio en Cardenal Cisneros en el entorno del parque de León Felipe, donde otro hundimiento del terreno "se tragó" un coche en 2018, Blanco ha indicado que se han estudiado dos posibilidades para solucionarlo, una de "arreglo somero" del alcantarillado, y otra que implica una actuación "más profunda y estructural" para evitar que puedan reproducirse los problemas en próximos años. Se ha optado por esta última, que ejecutará la Unidad de Carreteras del Ministerio de Transportes mediante un modificado de 200.000 euros del proyecto de obras de humanización, según ha precisado el subdelegado del Gobierno.

Ángel Blanco ha precisado que la mayoría de las 26 quejas que se han formulado en los últimos quince meses por las obras de humanización han sido atendidas y los trabajos persiguen el objetivo de "integrar estas tres travesías en el entorno urbano", además de conseguir una ciudad con una movilidad "activa y sostenible, bajar las emisiones a la atmósfera y mitigar la contaminación acústica", a la vez que resultan más accesibles y dan protagonismo a peatones y ciclistas frente a los vehículos a motor. Por ello, según ha admitido por su parte el alcalde, la circulación de vehículos y el tráfico es ahora "más calmado" y evita las velocidades muy superiores a los 50 kilómetros hora permitidos a las que antes circulaban algunos coches.