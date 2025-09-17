La desaparición de una máquina de tabaco lleva al dueño de un bar al banquillo por apropiación y estafa

La desaparición de la máquina de tabaco instalada en un establecimiento de copas de la capital en junio de 2021 acaba de sentar en el banquillo de los acusados al que fuera dueño del negocio, acusado de quedarse con la expendedora, según el escrito de acusación de la Fiscalía de Zamora.

La intención que se le supone al exhostelero, que cerró poco después su local, es obtener un beneficio económico al quedarse con el dinero que tenía la máquina en cambios y del tabaco, en total 998 euros, un extremo que el procesado niega. En su defensa alega que le robaron la máquina y que en ningún momento ha sacado partido a su desaparición.

Los cierto es que el dueño del estanco que instaló la expendedora de tabaco logró aportar pruebas para que la Fiscalía imputara al dueño del local de copas, cerrado ya, y para que la jueza que llevó a cabo la investigación acodara procesarle por un delito de apropiación indebida en concurrencia con otro por estafa, al considerar que el investigado, de iniciales M.C.F., se valió de un engaño, el supuesto robo, para quedarse con el bien ajeno. La pena de prisión a que se enfrenta este empresario es de dos años y la multa, que puede oscilar entre uno y tres meses a una cuantía diaria que estime la magistrada del Juzgado de lo Penal.

En el juicio celebrado este lunes, el acusado volvió a negar haberse apropiado con la máquina de tabaco y proclamó su inocencia de los delitos que ser imputan, ante lo que su abogada solicitó la absolución, frente a un Ministerio Fiscal que mantuvo su tesis de que el procesado cometió el delito de apropiación indebida en concurrencia con el de estafa.

