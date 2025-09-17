Los contenedores soterrados llegan al barrio de la Horta de Zamora

Los contenedores soterrados llegarán próximamente al barrio de la Horta de la capital zamorana, como una de las actuaciones incluidas en la nueva contrata de recogida de basuras y limpieza viaria de la ciudad. Para ello, este miércoles han comenzado los trabajos para ejecutar una nueva isla de contendores soterrados, que se ubicará abajo de la cuesta del Piñedo.

Con esta actuación, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, se continúa sustituyendo, de manera progresiva, los contenedores de superficie por soluciones más respetuosas con el entorno.

Esta actuación tiene como finalidad mejorar la integración urbana de los puntos de recogida, facilitar el reciclaje y optimizar la eficiencia del servicio.

La nueva isla se suma a las ya ejecutadas en diferentes espacios del Casco Histórico, como la Plaza del Cuartel Viejo, la Plaza de Fernández Duro o la Plaza de la Laguna, entre otras. Con ellas, se avanza en la sustitución progresiva de contenedores en superficie por soluciones más estéticas, accesibles y respetuosas con el entorno.

El Ayuntamiento continuará en los próximos meses con este programa de renovación, que responde tanto a los compromisos contractuales como a la demanda ciudadana de contar con un sistema de limpieza y recogida de residuos más moderno y eficaz.