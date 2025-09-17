Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Banda de Música de Zamora protagoniza un ciclo de conciertos contra la violencia de género

La Diputación Provincial promueve las actuaciones con el fin de sensibilizar a la población

La Banda de Música de Zamora en un concierto.

La Banda de Música de Zamora en un concierto. / J.L. F. (Archivo)

L. G. M.

La Banda de Música de Zamora llevará a cabo un ciclo de conciertos por la igualdad y contra la violencia de género impulsados por la Diputación Provincial. En total, se han programado para los dos próximos meses cinco actuaciones con los objetivos de sensibilizar a la población para acabar con cualquier tipo de discriminación, concienciar a la sociedad y fomentar la equidad en la relación social entre mujeres y hombres a través de la música y la poesía.

El ciclo comenzará este próximo sábado, 20 de septiembre, a las 18.00 horas en la iglesia de Bustillo del Oro. Ocho días después, el domingo 28, y para cerrar septiembre, se desplazará hasta la comarca de Sayago, concretamente al municipio de Carbellino de Sayago, donde la iglesia de la localidad, a partir de las 17.30 horas, acogerá la segunda y última actividad del mes.

Ya en octubre, el sábado 4 a las 19.00 horas, el municipio tabarés de Ferreras de Abajo albergará la tercera de las actividades en su salón de usos múltiples. Y en noviembre, para cerrar esta actividad, dos actuaciones: una en Alcañices, en el Convento de San Francisco, el sábado 8 de noviembre a las 18.00 horas; y otra en Zamora, concretamente en el Teatro Ramos Carrión de la capital, el martes 25 de noviembre a las 19.00 horas.

Noticias relacionadas y más

La iniciativa parte del Servicio de Bienestar Social de la Diputación de Zamora y va dirigida a toda la población tratando de hacer reflexionar a la sociedad, utilizando al unísono la música, con la Banda de Música de Zamora como protagonista; la poesía alusiva, haciendo referencia a la prevención contra la violencia hacia las mujeres; y las imágenes, que se proyectarán como instrumento eficaz para fomentar la igualdad y tratar a la mujer de manera respetuosa e igualitaria.

TEMAS

Tracking Pixel Contents