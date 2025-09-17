La Banda de Música de Zamora protagoniza un ciclo de conciertos contra la violencia de género
La Diputación Provincial promueve las actuaciones con el fin de sensibilizar a la población
L. G. M.
La Banda de Música de Zamora llevará a cabo un ciclo de conciertos por la igualdad y contra la violencia de género impulsados por la Diputación Provincial. En total, se han programado para los dos próximos meses cinco actuaciones con los objetivos de sensibilizar a la población para acabar con cualquier tipo de discriminación, concienciar a la sociedad y fomentar la equidad en la relación social entre mujeres y hombres a través de la música y la poesía.
El ciclo comenzará este próximo sábado, 20 de septiembre, a las 18.00 horas en la iglesia de Bustillo del Oro. Ocho días después, el domingo 28, y para cerrar septiembre, se desplazará hasta la comarca de Sayago, concretamente al municipio de Carbellino de Sayago, donde la iglesia de la localidad, a partir de las 17.30 horas, acogerá la segunda y última actividad del mes.
Ya en octubre, el sábado 4 a las 19.00 horas, el municipio tabarés de Ferreras de Abajo albergará la tercera de las actividades en su salón de usos múltiples. Y en noviembre, para cerrar esta actividad, dos actuaciones: una en Alcañices, en el Convento de San Francisco, el sábado 8 de noviembre a las 18.00 horas; y otra en Zamora, concretamente en el Teatro Ramos Carrión de la capital, el martes 25 de noviembre a las 19.00 horas.
La iniciativa parte del Servicio de Bienestar Social de la Diputación de Zamora y va dirigida a toda la población tratando de hacer reflexionar a la sociedad, utilizando al unísono la música, con la Banda de Música de Zamora como protagonista; la poesía alusiva, haciendo referencia a la prevención contra la violencia hacia las mujeres; y las imágenes, que se proyectarán como instrumento eficaz para fomentar la igualdad y tratar a la mujer de manera respetuosa e igualitaria.
- El autobús Zamora-Salamanca y Benavente-León, gratis a partir de este lunes
- Insultos, amenazas, meadas y pedradas: 4 años de exilio de este pueblo de Zamora
- Listado de las rutas en autobús que son gratis a partir de este lunes en Zamora
- Guarido responde a Patrimonio sobre el Puente de Piedra de Zamora: 'Es absurdo
- Mercado medieval de Zamora 2025: fechas y horarios
- Aparece un aljibe con restos de una antigua cúpula abovedada en la trasera de la Catedral de Zamora
- La red de hidrógeno de Zamora abre un proceso de participación ciudadana
- Golpe de suerte en Zamora: la ONCE reparte más de 700.000 euros