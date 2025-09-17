La Banda de Música de Zamora protagoniza un ciclo de conciertos contra la violencia de género

La Banda de Música de Zamora llevará a cabo un ciclo de conciertos por la igualdad y contra la violencia de género impulsados por la Diputación Provincial. En total, se han programado para los dos próximos meses cinco actuaciones con los objetivos de sensibilizar a la población para acabar con cualquier tipo de discriminación, concienciar a la sociedad y fomentar la equidad en la relación social entre mujeres y hombres a través de la música y la poesía.

El ciclo comenzará este próximo sábado, 20 de septiembre, a las 18.00 horas en la iglesia de Bustillo del Oro. Ocho días después, el domingo 28, y para cerrar septiembre, se desplazará hasta la comarca de Sayago, concretamente al municipio de Carbellino de Sayago, donde la iglesia de la localidad, a partir de las 17.30 horas, acogerá la segunda y última actividad del mes.

Ya en octubre, el sábado 4 a las 19.00 horas, el municipio tabarés de Ferreras de Abajo albergará la tercera de las actividades en su salón de usos múltiples. Y en noviembre, para cerrar esta actividad, dos actuaciones: una en Alcañices, en el Convento de San Francisco, el sábado 8 de noviembre a las 18.00 horas; y otra en Zamora, concretamente en el Teatro Ramos Carrión de la capital, el martes 25 de noviembre a las 19.00 horas.

La iniciativa parte del Servicio de Bienestar Social de la Diputación de Zamora y va dirigida a toda la población tratando de hacer reflexionar a la sociedad, utilizando al unísono la música, con la Banda de Música de Zamora como protagonista; la poesía alusiva, haciendo referencia a la prevención contra la violencia hacia las mujeres; y las imágenes, que se proyectarán como instrumento eficaz para fomentar la igualdad y tratar a la mujer de manera respetuosa e igualitaria.