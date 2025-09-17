Ayuntamiento de Zamora y Comisión de Patrimonio "chocan" en cuatro proyectos de la ciudad

La aparición por sorpresa de un antiguo aljibe excavado en roca en la trasera de la Catedral ha sido el último contratiempo con el Ayuntamiento de Zamora se ha topado a la hora de ejecutar una actuación municipal.

Un imprevisto que nuevamente deberá pasar el filtro de la Comisión Territorial de Patrimonio, como ha ocurrido en otros proyectos del Consistorio, algunos de los cuales se han retrasado durante meses y hasta años por las discrepancias entre Patrimonio y el Ayuntamiento y otros que ni siquiera han comenzado a ejecutarse por esas diferencias sobre cómo acometer las actuaciones.

El aljibe es el último escollo en un proyecto municipal que deja en manos de Patrimonio la decisión última sobre cómo ejecutarlo. Antes han sido al menos otros tres sobre los que ha tenido que pronunciarse la Comisión, eso sin contar otras actuaciones que también se han visto retrasadas o alteradas al tener que pasar el filtro patrimonial, como la del ascensor de la Catedral o la del Mercado de Abastos.

Aljibe aparecido en la trasera de la Catedral, en las obras de adecuación de la nueva calle. | CEDIDA

En el caso de la calle que el Ayuntamiento ejecuta en la trasera de la Catedral, actuación que apremia porque en juego está su financiación con fondos europeos, el Consistorio se ha apresurado a proponer ya dos soluciones a Patrimonio difundidas por el alcalde en sus redes sociales. Por una parte, plantea documentar el aljibe, protegerlo con un geotextil, taparlo y no hacer cambios en la ejecución de la calle que unirá la Puerta del Obispo y los jardines del Castillo y por otra propone mantener los restos arqueológicos visibles. Esa segunda solución implicará proteger el desnivel con una barandilla y, al quedar expuesto el aljibe a las inclemencias meteorológicas, el antiguo depósito de agua debería ser limpiado y achicadas las aguas pluviales de manera periódica, ha advertido Guarido.

Aunque la decisión última de si le convence alguna de esas dos alternativas la tendrá Patrimonio, el alcalde de Zamora ya ha advertido que la obra no se va a parar por este hallazgo. Sin embargo, otro descubrimiento patrimonial en la trasera de la Casa Consistorial de la Plaza Mayor lleva con el proyecto de accesibilidad parado desde hace cinco años. El descubrimiento de un cubo del primer recinto amurallado que Patrimonio obligó a preservar ha atascado esa actuación. En la última semana, Ayuntamiento y Patrimonio también han expresado públicamente sus más y sus menos por la alternativa a la subida de la altura del pretil del Puente de Piedra y las discrepancias también han retrasado el ajardinamiento, con fondos europeos del proyecto Renaturaliza, de los solares junto a la muralla de los números 43 al 49 de la avenida de la Feria.

Los jardines de la Feria tendrán que adecuarse a lo prescrito

Los jardines del Renaturaliza de la avenida de la Feria junto a la muralla tendrán que adecuarse a las prescripciones que se establecieron en su día, recuerda la comisión patrimonial. Sobre el resto de proyectos, Patrimonio tiene previsto valorar en su próxima reunión el de la trasera de la Casa Consistorial y, en cuanto al aljibe, corresponde a los técnicos de la Comisión, entre los que hay arquitectos, arqueólogos, el director del Archivo Histórico Provincial o el Comisionado de Patrimonio, valorar si las propuestas son válidas y adecuadas. Respecto al Puente de Piedra, ha sido el delegado de la Junta y presidente de la Comisión, Fernando Prada, el que se ha pronunciado para asegurar que debe ser el Ayuntamiento el que aporte una solución, y ha aludido al artículo publicado ayer por Agustín Ferrero en este diario.

Cambios por las tumbas en la obra del Mercado de Abastos

El cronograma de obras en la reforma integral del Mercado de Abastos se ha visto alterado por la aparición de tumbas junto a la antigua iglesia de San Salvador de la Vid, en las inmediaciones del centro comercial de proximidad. El lugar de aparición, junto a una de las nuevas zonas de carga desde la planta baja, obligará al traslado de la tumba. Mientras Patrimonio autoriza el cambio de ubicación del enterramiento y da el visto bueno a la solución propuesta para los restos aparecidos del antiguo templo románico San Salvador de la Vid, el Ayuntamiento se ha visto obligado a cambiar los planes de la ejecución de obra, empezando por otras actuaciones contempladas unos meses más tarde, con el fin de que la espera a la respuesta de Patrimonio no retrase los trabajos.