"En las artes hay que hablar del Alzheimer, del suicidio y del maltrato"

La actriz actúa el sábado, día 20 de septiembre a las 20.00 horas, en el Teatro Ramos Carrión con la obra «Aquellas migas de pan». Tras la función, tendrá lugar un coloquio con el equipo artístico y con expertos de la Fundación Alzheimer España sobre esta enfermedad a la que se acerca la función.

Interpreta a una escritora diagnosticada de Alzheimer. ¿De qué manera llegó el proyecto hasta usted?

Inma Cuevas es una actriz maravillosa y su marido Jesús Salas era mi representante. A ella, que tenía ganas de dirigir, le llegó este texto para que diera su opinión. Se enamoró de él porque tiene un toque lorquiano, a Tennessee Williams... con una sensibilidad increíble. Ella se embarcó en el proyecto y Jesús pensó en mí para el personaje de Alida, con el que me ha tocado la lotería. Es el personaje más bonito que he hecho hasta ahora y creo que haré en mi vida.

¿Por qué?

A mis 62 años no me quedan tantos papeles. No obstante, a los 16 años le dije a mi madre, tras leer "La casa de Bernarda Alba", que quería hacer Bernarda y ya me toca (risas). Este texto es muy bello y supone un recorrido por la enfermedad de Alzheimer con todas sus curvas y sus laberintos. Es una enfermedad muy dura que transita desde la desconfianza, la crueldad la negación a la ayuda, el infantilismo, el miedo hasta la sensación de estar perdida o de no pertenecer ya a ningún sitio. Doy voz a una escritora de éxito que es diagnosticada, lo que provoca una negación en el enfermo. En el caso de mi personaje, se pone a escribir sus memorias para encontrar el descanso, lo que tiene que ver con un reencuentro y un perdón en el pasado con su madre. Para lograrlo, yo paso de ser Alida adulta a ser Alida niña y la cuidadora pasa de ser mi enfermera a ser mi madre, todo eso en una frase. En una décima de segundo cambiamos de personaje. No hay muchas obras que te den la oportunidad de saltar de un estadio a otro.

Un momento de la representación. / Cedida

¿De qué manera ha preparado el personaje?

Cuando empezábamos a ensayar buscábamos reportajes y documentales, y hablábamos. Nos acercarnos a la enfermedad desde el máximo respeto, no podía ser ni una visión superficial ni frívola de la enfermedad. Además, analizando el texto, descubrimos que todas las claves nos las facilita la autora Jennifer Haley. Todas las emociones por las que transita el personaje estaban en la obra. Descubrimos, por ejemplo, que el Alzheimer no es una caída hacia abajo, es como un pico de sierra. Hoy puede una hora completamente conectada, estar en tiempo real, y en cuestión de unos minutos estar en su infancia y luego volver a conectarse. Es como un pico de sierra muy duro para el cuidador y muy desconcertante para el enfermo.

El montaje sin una compañera con la que exista una fuerte conexión sería complejo de ponerse en escena.

Puede sonar a tópico, pero así es. Trabajar con mi compañera Carmen Ibeas resulta maravilloso. Su personaje, que es el de una cuidadora, está hecho desde un lugar tan luminoso, porque es muy duro ser el cuidador, pero está plasmada la ternura y el respeto de la labor de acompañamiento y también se humaniza al enfermo. Además, Carmen y yo estamos muy conectadas. Hemos realizado mucho trabajo previo de tal forma que yo puedo saltar vacío porque sé que me va a recoger ella y ella puede saltar porque yo la voy a recoger. Es una máxima confianza. Es un viaje tan bonito y cuando lo haces de la mano de alguien con el mismo compromiso, con el mismo lenguaje de autenticidad y de respeto, se disfruta mucho. Por otro lado, hay otros personajes en escena, como la escenografía. Hay una cortinilla de flecos que son las puertas de entrada a otros momentos de los personajes. La música supone otro personaje. El diseño de luces de Javier Alegría es otro personaje. El escenario es una microisla, una islita de musgo en un bosque porque todo tiene alusiones al cuento de "Hansel y Gretel", de ahí el título. Es muy mágico. Yo creo que el espectador flipa; de hecho el "feedback" que recibimos es que salen muy conmocionados. La obra se estrenó en Burgos y luego la representamos en Madrid, donde la vieron personas de la Fundación Alzheimer España, cuyos responsables quedaron prendados porque habla del diagnóstico precoz. Todo esto ha hecho que la obra sea una experiencia teatral.

Las dos actrices. / Cedida

¿En qué consiste?

Tanto los productores de "Aquellas migas de pan" como de la Fundación Alzheimer España hacen posible que a cada espectador que va a ver la obra se le entregue un librito que habla del diagnóstico precoz. Representamos la obra de teatro y, después, hay un coloquio totalmente voluntario en el que se queda quien quiera del público. En este encuentro intervienen neurólogos, gente de la función y personas del equipo artístico. En el patio de butacas hay muchas veces cuidadores que tienen tanto que contar y tanto que desahogar...

Mi edad, mi voz y ese peso que he heredado de mi madre me permiten hacer personajes con mucha carga

De sus palabras se desprende que está muy implicada en el proyecto.

Creo muchísimo en la labor social y divulgativa del arte. Hay que hablar de las cosas, no hablar de ellas no significa que no existan. Hay que hablar del Alzheimer, hay que hablar del suicidio, hay que hablar del maltrato... Y cuando lo haces en un lugar común donde hay cientos de personas, con la luz apagada, que están viviendo un viaje muy íntimo, cada persona está viviendo su historia, pero, a la vez, es un acto colectivo que te permite llorar porque el de al lado también puede estar llorando, no sientes vergüenza y te puede romper porque hay veces que no nos permitimos rompernos en nuestras casas. Nosotras nos debemos a un texto, pero a lo largo de estos tres años la obra ha cambiado. Ha cambiado nuestra interpretación, por lo que nos han enseñado personas reales que han compartido con nosotros sus vivencias. Los espectadores nos han ayudado a entender mejor algunas frases.

¿Por qué el teatro no aborda más las temáticas de corte social?

No lo sé, pero no se da visibilidad. Hace unos días fue el Día Mundial del Suicidio y no tuvo repercusión. No se habla de este problema y de otros tantos. Tenemos que hablar de esto y suscitar un debate.

Cada personaje que hago es una pieza más de mi puzle para llegar a ser Bernarda Alba

¿Cuándo la veremos interpretar a esa Bernarda de la que hablaba a su madre?

(Risas). Ahora disfruto mucho con Alida,con la que tenemos funciones hasta fin de año. Yo aprendo cada día y de mis experiencias teatrales para estar profundamente preparada para cuando llegue Lorca. He tenido la suerte de hacer en la República Dominicana "Madre: A dos centímetros de ti", un personaje maravilloso que es como una Bernarda Alba. Mi edad, mi voz y ese peso que he heredado de mi madre me permiten hacer personajes con mucha carga y mucha vivencia. Cada personaje que hago es una pieza más de mi puzle para llegar a ser Bernarda Alba.

¿Es Pilar Bardem, su madre, su referente interpretativo?

Ser hija de mi madre es un privilegio que me dio la vida. Para mí es un ejemplo tanto en los escenarios, como otras muchas actrices, como en la calle por su compromiso social y en defensa del más desprotegido.

Eso, ¿también le mueve a la hora de elegir a sus personajes?

Sin duda, si el personaje habla de cosas importantes ayuda muchísimo a la hora de decidir entre eso o un personaje que sea más en la forma que en el fondo.

Suscríbete para seguir leyendo