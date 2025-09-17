El alquiler en Zamora se sitúa entre los más baratos de España

Zamora es una de la provincias de España donde es más barato alquilar un piso, con un precio de 7,9 euros el metro cuadrado, cantidad que comparte con Lugo, Cuenca y Cáceres. Junto a Ciudad Real (7,6 euros el metro cuadrado) se convierte en el grupo de provincias donde el alquiler es el más accesible para las rentas de las familias.

Y Zamora sigue estando en ese grupo a pesar de que el precio del alquiler ha subido en el último año, nada menos que en un 19,3%., el más alto de España. Le siguen Segovia (17%), Teruel (16,5%). Ourense (14,6%) y Guadalajara (14,3%). Tan solo Cáceres (-9,5%), Girona (-3,4%) y Soria (-2,9%) son las provincias donde el alquiler se ha visto reducido en los últimos meses, según los datos que ofrece el portal Idealista.

De esta manera, el mes de agosto se ha cerrado con una subida interanual del precio del alquiler en España del 10,5% y se establece en los 14,5 euros el metro cuadrado. Este dato supone que el precio se ha mantenido sin alteraciones en los tres últimos meses y una bajada del 0,4% con respecto al último mes.

Desde 2019

Por su parte, la oferta de viviendas en venta se ha reducido un 39% desde su máximo en 2019. En el caso de Zamora, esta bajada es todavía más abrupta, nada menos que un 55%, uniéndose al grupo de 23 provincias cuyo descenso supera el 50%. La mayor bajada se ha producido en Vizcaya y Álava, con un 70% de oferta, seguida de Segovia (-67%), Guadalajara (-66%), Cantabria (-66%), Navarra (-65%), Valencia y Huesca, ambas con una reducción del 64%. En la Comunidad de Madrid la bajada es del 60%, mientras que en Barcelona se ha quedado en un 34%.

La tensión entre la oferta y demanda en el mercado de la compraventa de viviendas es evidente, según Idealista, ya que la oferta de pisos disponibles se han reducido en un 39% desde el máximo alcanzado en el segundo trimestre del año 2019, según un estudio publicado en este portal español inmobiliario.

De segunda mano

Aquellos que barajan la opción de adquirir una vivienda de segunda mano deben saber que el último precio actualizado en agosto para el metro cuadrado en Zamora es de 1.203 euros, lo que significa una leve bajada mensual del 0,4%, aunque si se mira la variación interanual, esta sube un 3,8%. Aun así, Zamora se sitúa como una de las más baratas para comprar un piso de segunda mano, puesto que la variación media a nivel nacional es del -56,1%.

Zamora capital y Benavente son las localidades de la provincia donde más ha subido el precio de estas viviendas en el último año. En el caso de la capital, el metro cuadrado se sitúa en 1.386 euros, con un incremento del 6,6%.

En Benavente, el precio del metro cuadrado es de 822 euros, con una subida en el último año del 4,8%.

En Castilla y León

En Castilla y León, un piso de segunda mano de 80 metros cuadrados cuesta 130.000 euros, 13.000 euros más que hace una década. Y es que aunque el precio de la vivienda de segunda mano en la comunidad cae un 0,4% en su variación mensual, sube un 7,6% en la interanual y sitúa el precio medio de las viviendas ofertadas en agosto en 1.626 euros el metro cuadrado, según el índice inmobiliario que maneja la plataforma Fotocasa.

Hay otras comunidades que también han visto incrementado su precio interanual en más de un 10%, como son Comunidad Valenciana (24,1%), Andalucía (23,1%), Asturias (20,7%), Región de Murcia (20,4%), Canarias, (19,6%), Madrid (18,2%), Baleares (17,3%), Cantabria (15,3%), País Vasco (10,8%), Cataluña (10,3%) y Galicia (10,2%).

