Abierta la inscripción para el concurso Young Business Talents

El programa educativo Young Business Talents ha abierto el periodo de inscripción para una nueva edición en la que jóvenes de todo el país tendrán la oportunidad de luchar por el título de "mejores empresarios virtuales de España" en la mayor competición nacional de simulación empresarial, donde cada año los equipos zamoranos destacan por sus habilidades empresariales, llegando, en muchos casos, a la final. De hecho, en la última edición un grupo de estudiantes del IES Maestro Haedo se adjudicó el tercer puesto.

En esta iniciativa organizada por Abanca y Praxis MMT, los estudiantes deben centrarse en dirigir su propia empresa virtual con el uso de un avanzado simulador de gestión empresarial. "Aprenderán lo mismo que se hace en las empresas reales como analizar, planificar, ejecutar y controlar, a la vez que desarrollan habilidades de dirección y gestión en los negocios", se promete desde la organización del concurso.

Empresa láctea

Este año, el objetivo se centrará en dirigir una empresa del sector de la alimentación, vendiendo productos lácteos, mientras toman las mejores decisiones en las áreas de marketing, comercial, operaciones, producción, recursos humanos y finanzas, para conseguir que su compañía consiga obtener los máximos beneficios económicos respecto al resto de participantes.

Los mejores equipos de toda España conseguirán una plaza en la final nacional, que se celebrará de manera presencial en Madrid el próximo mes de abril.

Podrán participar estudiantes de entre 15 y 21 años que cursen 4º de ESO, Bachillerato o ciclos formativos de grado medio y superior. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 31 de octubre a través de la página web oficial de Young Business Talents.

La participación en esta competición es gratuita. Los equipos de estudiantes inscritos de cada centro docente recibirán en sus aulas de manera gratuita los avanzados simuladores de gestión empresarial. Esta herramienta de aprendizaje, desarrollada por Praxis MMT, actúa como un laboratorio experiencial de gestión empresarial donde se enfrentan a un entorno competitivo que reproduce las dinámicas de una empresa real.

Inicio en noviembre

La competición arranca en noviembre, con cuatro fases online, durante las cuales los alumnos gestionarán sus empresas a lo largo del curso con la ayuda de sus profesores, que les guiarán en el concurso.

Durante la pasada edición, participaron un total de 880 jóvenes preuniversitarios de 27 centros docentes de Castilla y León que tuvieron que competir frente a un total de 11.466 compañeros de 412 centros de toda España.