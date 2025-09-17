Casi el 20% de los menores llega al porno con 8 años de edad

La pornografía y la violencia ejercida sobre mujeres sometidas por mafias de trata de seres humanos, llega a menores de edad de ambos sexos a edades tempranas, según estudios de expertos que indican que entre el 17% y el 20% de los adolescentes accede a esas imágenes con ocho años, captados por las empresas que operan en Internet.

Esto ocurre porque "el control parental no siempre se utiliza" y tampoco está limitado el acceso a Internet en espacios públicos. "Se va a regular que no puedan acceder por wifi en centros y espacios públicos", avanzó ayer María Auxiliadora Díaz Velázquez, magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria tras lanzar el escalofriante dato recogido en el reciente estudio del sociólogo y filósofo Lluís Ballester Brage durante la segunda jornada de formación del Colegio de Abogados de Zamora , organizado por el Consejo de Castilla y León para profesionales del turno de oficio específico.

La ponencia titulada "La pornografía como manifestación de la violencia sexual" mostró una radiografía muy preocupante de la situación que está generando el fácil consumo del porno en Internet en esta horquilla de población, entre la que se ha confirmado que "el 91% de adolescentes (mujeres y varones) lo ve una vez a la semana como mínimo y, en un porcentaje muy alto, entre dos y tres al día", manifestó Díaz Velázquez. Películas que muestran cómo "se viola de manera habitual a la mujer, reflejo de una sociedad enferma. Es un grave peligro para la sociedad presente y futura porque el número de adolescentes que ven porno es mayor ya que el de adultos", agregó la jueza canaria mientras recalcó que la plataforma Onlyfans, que incluye fotos, vídeos y transmisiones en vivo, tiene un contenido pornográfico y "cuando las chicas quieren retirarse, no pueden porque ceden su imagen" y quedan en la red.

"Reflejo de una sociedad enferma"

La jueza subrayó, durante su intervención online, que "la industria de la pornografía es un reflejo de una sociedad enferma donde se viola" y reivindicó la necesidad de poner límites a lo que denominó "la escuela de aprender violencia sexual", al acceso a Internet a niños y niñas que con solo buscar palabras como pis o culo, "que tanto les llama la atención a los 7 u 8 años, acaban redirigidos a páginas web de pornografía".

El uso de Instagram o TikTok tampoco es inocuo: "Aparecen niñas de 10, 11, 12 años sexualizadas, a las que se les hace creer que hay una libre elección cuando la estadística dice que son víctimas de la trata". La magistrada insistió en que "estamos ante la escuela de aprender violencia sexual y de género", de la que otro síntoma es el creciente sexo grupal o el impacto en los adolescentes, "muchos de ellos consideran el ejercicio de la prostitución como un entretenimiento y no como violencia sexual contra la mujer", esto nos lleva a constatar que "los jóvenes de entre 18 y 25 años, generalmente, terminan ahora en lugares de prostitución".

La actividad de esta industria que cada vez tiene más adeptos "está construyendo mujeres sumisas, cosificadas, se institucionaliza la desigualdad: las mujeres son objetos de uso y pueden ser usadas, de ahí el incremento de los delitos contra la libertad sexual de las mujeres", sin tener en cuenta que "el 88% de esas mujeres que se prostituyen en la pornografía están bajo las mafias".n

