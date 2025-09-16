Una zamorana en los Vinoinfluencers World Awards

No se trata de sacar el móvil, hacerse un selfi y listo. Detrás de las fotografías y los vídeos de una creadora de contenidos hay mucho trabajo detrás y, si no, que se lo digan a la zamorana Beatriz Jambrina, conocida en redes sociales como @bea_brina y con presencia especialmente en Instagram, donde va camino de alcanzar los 160.000 seguidores y sus publicaciones generan mucho interés y acumulan un gran número de "likes" en la red. Entre ellas hay de todo, consejos y productos de belleza, mucha moda, decoración y mobiliario del hogar o recomendaciones de hoteles y enoturismo.

Es por este último aspecto, por el que esta zamorana ha sido seleccionada para participar en los Vinoinfluencers World Awards, unos Premios Mundiales del Vino que se celebran en Valladolid y congregan una selección de 150 creadores de contenidos de 26 países. Ella, como zamorana, hará de embajadora de los vinos de las Denominaciones de Origen vitivinícolas de la provincia en un evento al que ya acudió el año pasado, en la primera edición de esa iniciativa promovida por Vinoinfluencers con apoyo de la Junta de Castilla y León a través de "Castilla y León es Vida" y de Turismo de Valladolid.

Bea_Brina, con una copa de vino, en La Vinícola del hotel NH de Zamora. / Cedida

El evento, que se ha erigido como una de las citas más relevantes del ámbito de la comunicación digital y en redes sociales vinculada al mundo del vino, incluirá durante tres días una apretada jornada para los influencers centrada en la visita a bodegas, la asistencia a catas y diversos actos sociales en la ciudad del Pisuerga para dar cuenta de todo ello a través de sus cuentas y compartir contenidos relacionados con el evento.

Los Vinoinfluencers World Awards concluirán con una cena de gala de entrega de premios en la que la zamorana Bea_Brina desfilará por la alfombra roja junto a otros influencers de medio mundo.

La influencer zamorana, de espaldas, a la entrada en el auditorio Miguel Delibes en la primera edición de los Vinoinfluencers Wine Awards. / Cedida

Para ella, este evento tiene "un significado especial, me brinda la oportunidad de representar con orgullo a mi tierra", ha declarado la zamorana.

Procedente del mundo del diseño gráfico, Beatriz comenzó su trayectoria como creadora de contenidos en el año 2018 mostrando contenidos de moda y tendencias que en poco tiempo captaron el interés de numerosos seguidores. Con el tiempo ha evolucionado a un perfil más completo introduciendo nuevos temas e incorporando la aplicación de las tecnologías más actuales, como la inteligencia artificial, gracias a su experiencia previa en el campo de la publicidad y el diseño gráfico. Esa combinación le ha permitido desarrollar un estilo visual propio e innovador que refleja con fuerza en sus publicaciones, según apunta sobre su evolución en los siete años de @bea_brina en Instagram.

Bea_Brina, cuarta por la derecha, junto a otros influencers presentes en la anterior edición del evento. / Cedida

El año pasado, de su anterior participación en los Vinoinfluencers World Awards se llevó una experiencia muy positiva que le permitió intercambiar experiencias con otros creadores de contenidos de ámbito internacional a los que también aprovechó para hablar de su ciudad y provincia, de los vinos de Toro y de los productos zamoranos. Una promoción de tú a tú con otros influencers que luego llega a miles de personas a través de los contenidos que crean en redes sociales.