Tres mil trabajadores públicos del sector sanitario de Zamora pendientes del estatuto marco
Los sindicatos CSIF, Satse, CCOO y UGT se concentran a las puertas del hospital Virgen de la Concha para reclamar un nuevo marco legal con "condiciones de trabajo de este siglo"
Unos 150 trabajadores del sector sanitario público y representantes sindicales de UGT, CCOO, Satse y CSIF se han concentrado este martes a las puertas del hospital Virgen de la Concha de Zamora para reclamar unas condiciones laborales dignas.
En concreto, las organizaciones sindicales han reclamado que a nivel estatal se elabore un nuevo estatuto marco "con condiciones de trabajo de este siglo". Se trataría de un marco legal que en la provincia de Zamora afectaría a unos tres mil empleados públicos sanitarios, según han recordado.
Han rechazado un estatuto marco que no respete al conjunto de personal del sistema nacional de salud y que no garantice los derechos laborales y económicos porque las condiciones de trabajo han de ser "dignas y justas para poder ofrecer un servicio público de calidad a la ciudadanía".
De forma expresa, han solicitado que el estatuto marco recoja "mejoras reales y tangibles" y que la clasificación profesional que recoja sea "justa y adecuadamente retribuida".
Otras peticiones que han enumerado son el derecho a la jubilación parcial con cobertura inmediata, la jubilación anticipada y voluntaria sin penalizaciones o una jornada laboral que "garantice descansos, la conciliación familiar y personal".
- El autobús Zamora-Salamanca y Benavente-León, gratis a partir de este lunes
- Insultos, amenazas, meadas y pedradas: 4 años de exilio de este pueblo de Zamora
- Listado de las rutas en autobús que son gratis a partir de este lunes en Zamora
- Guarido responde a Patrimonio sobre el Puente de Piedra de Zamora: 'Es absurdo
- Mercado medieval de Zamora 2025: fechas y horarios
- La red de hidrógeno de Zamora abre un proceso de participación ciudadana
- Concluido el derribo que libera un nuevo paño de muralla en la cuesta de Mercadillo de Zamora
- Un herido de 65 años por la explosión de una bombona de gas en Zamora capital