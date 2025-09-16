Tres mil trabajadores públicos del sector sanitario de Zamora pendientes del estatuto marco

Unos 150 trabajadores del sector sanitario público y representantes sindicales de UGT, CCOO, Satse y CSIF se han concentrado este martes a las puertas del hospital Virgen de la Concha de Zamora para reclamar unas condiciones laborales dignas.

En concreto, las organizaciones sindicales han reclamado que a nivel estatal se elabore un nuevo estatuto marco "con condiciones de trabajo de este siglo". Se trataría de un marco legal que en la provincia de Zamora afectaría a unos tres mil empleados públicos sanitarios, según han recordado.

Han rechazado un estatuto marco que no respete al conjunto de personal del sistema nacional de salud y que no garantice los derechos laborales y económicos porque las condiciones de trabajo han de ser "dignas y justas para poder ofrecer un servicio público de calidad a la ciudadanía".

De forma expresa, han solicitado que el estatuto marco recoja "mejoras reales y tangibles" y que la clasificación profesional que recoja sea "justa y adecuadamente retribuida".

Otras peticiones que han enumerado son el derecho a la jubilación parcial con cobertura inmediata, la jubilación anticipada y voluntaria sin penalizaciones o una jornada laboral que "garantice descansos, la conciliación familiar y personal".