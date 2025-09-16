Reparar el paso de Puerta Nueva de Zamora costará otros 816.000 euros

El Ayuntamiento de Zamora ha dado luz verde en la Junta de Gobierno Local a la reparación del paso de la calle Puerta Nueva bajo la avenida de Portugal, una actuación que se licitará próximamente por 816.781 euros y que se suma a la reparación de urgencia acometida en abril del año 2024. Los trabajos implicarán el corte al tráfico de ese paso durante algún tiempo cuando comiencen las obras.

Los trabajos ya se licitaron el pasado mes de mayo, por 633.192 euros, pero entonces ninguna empresa concurrió a los trabajos, por lo que ahora ha incrementado el precio de licitación. La Junta de Gobierno Local de este martes también acordó dejar desierta la licitación del suministro de licencias de software de ofimática.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha informado de que ha puesto en marcha dos canales de mensajería directa en Whatsapp y Telegram. Con ellos, el Consistorio pretende que toda la ciudadanía pueda acceder a través de ellos de forma directa a toda aquella información de carácter municipal y de servicio público que pueda ser de interés para los zamoranos.

El Ayuntamiento ha subrayado que en "una sociedad cada vez más hiperconectada, con múltiples fuentes de información, es imprescindible que las instituciones cuenten con canales propios en los que los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a toda aquella información que les pueda ser de utilidad", motivo por el que ha abierto estos canales de difusión de "información municipal que a veces no encuentra acomodo en otros canales", ha explicado.