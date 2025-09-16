De oasis a "secarral" junto al río Duero: denuncian el "abandono" de los árboles plantados junto al Puente de los Poetas

El junio de 2024, una parcela situada bajo el Puente de los Poetas de Zamora "reverdeció" gracias a la plantación de doscientos árboles y arbustos en la zona, además de nuevas mesas de pícnic y papeleras: la zona cobró vida con la plantación de álamos, sauces blancos, chopos, sauces cenizo, sauces comunes, fresnos, etcétera.

La iniciativa se enmarcó en el proyecto de 'Renaturalización' del Ayuntamiento de Zamora en colaboración con la Fundación Personas, encargada del mantenimiento.

La plantación se llevó a cabo a finales de mayo y junio, pese a que en la memoria de la actuación se precisaba que se debían plantar "tras comenzar el periodo de lluvias, con suelo fresco y húmedo", es decir, entre los meses de febrero y abril, para evitar las heladas pero también las épocas de sequía y altas temperaturas.

Los vecinos del barrio ya temían entonces que los árboles pudieran sobrevivir al verano por este desfase de fechas y más de un año después, denuncian que están "casi todos secos".

Además, también critican el estado del camino colindante que da acceso a las aceñas de Gijón y a la carretera de Almaraz, asegurando que está lleno de maleza. Asimismo, echan en falta una siega más extensa de la zona y el desaprovechamiento de los merenderos instalados ante la falta de sombra por los árboles secos.