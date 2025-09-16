Incendios y vacaciones aumentaron la carga de trabajo de los sanitarios de Zamora

Profesionales sanitarios de las organizaciones convocantes de una concentración para reclamar un estatuto marco han denunciado que la carga de trabajo que han tenido que soportar durante el verano en la provincia de Zamora ha sido mayor, tanto a causa de las vacaciones de algunos profesionales, como del incremento del trabajo por el aumento de la población por los veraneantes y emigrantes que regresan a los pueblos y debido a los incendios forestales del pasado mes de agosto.

"Aumenta el doble la población y disminuye a la mitad las plantillas, ese es el resumen del verano", declarada el representante del CSIF de Zamora en el área de Sanidad , Ángel Chapa, que ha agregado que si sale adelante el trabajo pese a esa mayor carga es "gracias al esfuerzo, al trabajo y a la entrega de los profesionales, que cada vez hacemos más por menos", ha comentado.

Por su parte, la responsable de Satse, María Ballesteros, ha rechazado la pretensión de algunos médicos de tener un estatuto marco específico porque si no cada uno pediría el suyo y eso es "inviable", por lo que debe haber uno conjunto que regule "tanto a los trabajadores sanitarios como a los no sanitarios".

Sobre los incendios forestales de agosto, han defendido que han supuesto un "sobresfuerzo" tanto por cuestiones logísticas por los mayores desalojados a los que había que facilitar receta de sus medicinas como por las atenciones a quienes sufrieron quemaduras, intoxicaciones y otras consecuencias derivadas del trabajo de lucha frente al fuego.

Concentración

Unos 150 trabajadores del sector sanitario público y representantes sindicales de UGT, CCOO, Satse y CSIF se han concentrado este martes a las puertas del hospital Virgen de la Concha de Zamora para reclamar unas condiciones laborales dignas.

En concreto, las organizaciones sindicales han reclamado que a nivel estatal se elabore un nuevo estatuto marco "con condiciones de trabajo de este siglo". Se trataría de un marco legal que en la provincia de Zamora afectaría a unos tres mil empleados públicos sanitarios, según han recordado.

Han rechazado un estatuto marco que no respete al conjunto de personal del sistema nacional de salud y que no garantice los derechos laborales y económicos porque las condiciones de trabajo han de ser "dignas y justas para poder ofrecer un servicio público de calidad a la ciudadanía".

De forma expresa, han solicitado que el estatuto marco recoja "mejoras reales y tangibles" y que la clasificación profesional que recoja sea "justa y adecuadamente retribuida".

Otras peticiones que han enumerado son el derecho a la jubilación parcial con cobertura inmediata, la jubilación anticipada y voluntaria sin penalizaciones o una jornada laboral que "garantice descansos, la conciliación familiar y personal". Del mismo modo, una reivindicación que viene de hace tiempo es la de la implantación definitiva de las 35 horas semanales como norma general en todo el sistema sanitario público, "con efectos reales y sin recortes encubiertos, para acabar con la desigualdad entre servicios de salud y recuperar un derecho que perdimos en los recortes de 2012".

Las organizaciones representantes de los trabajadores han subrayado que la negociación del estatuto marco no es un trámite, sino "una oportunidad histórica para blindar derechos y avanzar hacia una sanidad mejor" que redundará también en una mejor atención a los usuarios del Sistema Nacional de Salud, para que éste sea "más justo, más racional y preparado para responder a los retos presentes y futuros" de la Sanidad Pública".