Golpe de suerte en Zamora

La ONCE acaba de repartir en Zamora 710.000 euros en premios, gracias a su Cupón Diario del lunes, 15 de septiembre. Una excelente manera de volver a la rutina con mejor ánimo.

Siete son los zamoranos afortunados, uno de ellos con un premio de nada menos que 500.000 euros, el mayor de todos. Los otros seis boletos se podrán cobrar por 35.000 euros cada uno.

Carlos Hernández es el vendedor de la ONCE que ha llevado la suerte a Zamora con estos 710.000 euros que ha repartido desde su quiosco situado en la plaza de la Constitución.

De los siete cupones, dos los vendió por el TPV y los otros cinco, preimpresos.

Muy repartido

El cupón de la ONCE del lunes, 15 de septiembre, dedicado a la joyería artesanal andaluza, ha dejado premios importantes en otras localidades de Andalucía, Canarias, Cataluña, Euskadi y Región de Murcia.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número, el repartido en Zamora, más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Carlos Hernández, en su quiosco de la plaza de la Constitución. / Cedida

Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

Juego responsable

La organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

La ONCE comercializa sus cupones gracias a la labor de más de 20.700 vendedores y vendedoras de la organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.