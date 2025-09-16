Las embajadas reciben el doble de casos de denuncias de mujeres maltratadas

El incremento exponencial de denuncias en embajadas y consulados de españolas víctimas de maltrato o de agresión sexual en países extranjeros donde conviven con sus parejas ilustra la importancia que han cobrado esas instituciones como puntos violeta. "Son un lugar seguro donde la mujer puede denunciar o donde puede contar su caso", recalcó en Zamora la coordinadora para la Violencia contra la Mujer y Menores en el Exterior del Ministerio, Miriam de Andrés de Castro, que intervino en el curso formativo del Consejo de la Abogacía de Castilla y León y del Colegio profesional en Zamora.

Miriam de Andrés animó a los abogados y las abogadas de Zamora que lleven denuncias de violencia de género a usar la orden de protección europea y del retorno de la víctima, una herramienta que allana el camino para que esas mujeres puedan dejar atrás esas situaciones límite lejos de lugar de origen. La jornada formativa dirigida a inscritos en el turno de oficio de violencia de género y de agresiones sexuales del Colegio de Abogados de Zamora, a la que acudió el presidente del Consejo de Castilla y León, Fernando Rodríguez Santocildes y la decana de Zamora, Ana Martín, sirvió poner sobre la mesa que "es necesario establecer mecanismos de protección cada vez sean más eficaces", en palabras de la ponente.

Miriam de Andrés aconsejó a las víctimas que quieren denunciar que "lo mejor es que se acerquen a la embajada o el consulado, que nos escriban o llamen al teléfono de emergencias disponible para atenderlas 24 horas y los 365 días del año". Cada caso se remite al Ministerio de Exteriores de inmediato a través de su departamento para determinar la estrategia a seguir, "cuál es la mejor manera de enfocarlo para determinar si lo más apropiado es la denuncia en primera instancia, y si es mejor la vía judicial, la civil o la penal; o salir del país".

La protección consular se garantiza a la mujer en el exterior, aunque "no existen en esos países las mimas normas que en España, ejemplo mundial, en la mayor parte de los países el sistema de protección a la mujer es muy diferente".

Una realidad extendida por el mundo

Hay muchísimos países en los que la situación de violencia de género de la mujer continúa sin reconocerse, "una realidad mucho más extendida de lo que creemos. Mientras la normativa española hace ver que cualquier mujer por el hecho de serlo puede sufrir violencia, esa violencia es multiforme aparece de muchas maneras que aún no ha habido forma de solucionar". Hay casos por todo el mundo y "no hay ningún ámbito geográfico que escape a esta violencia, por ello hablamos siempre de que se trata de una violencia muy transversal y que muta según qué países: En unos es más frecuentes unos tipos de agresiones y en otros, otras formas, como matrimonio forzados o mutilación genital", apuntó la coordinadora contra la Violencia de Género contra Mujeres y Menores en el Extranjero, Miriam de Andrés.

"Una cuestión de igualdad, no de arrinconar a nadie"

La solución a este problema estructural es un desafío que pasa por poner fin a la reacción contraria a la ola que reivindica los derechos de la mujer, "se trata de igualdad, no de arrinconar a nadie", sino de luchar por "los derechos, también de colectivos como el LGTBIQ+, de las niñas, que tampoco están trabajados y es un espacio enorme en el que habrá que aplicarse".

Cuando la mujer tiene hijos e hijas con su maltratador, se producen problemas de custodia, la pensión de alimentos, lugar de residencia de los menores que, de no haber acuerdo, pueden dar lugar a su sustracción, lo que obliga a protegerles". Y es preciso actuar para que la madre, por lo general quien los reclama, no incurra en un delito que le haga en vulnerable ante la ley".